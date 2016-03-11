金属期市：欧洲央行新政推动伦铜续涨，但中国需求担忧恐让周线下跌

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
国际铜业研究组织(ICSG)周四表示，2016年全球精炼铜市场料仍“本质上平衡”，10月公布的前次预估为供应过剩17.5万吨。
美国上周初请失业金人数触及10月以来最低水平，降幅超过预期。这表明美国就业市场持续强劲，应会进一步驱散衰退担忧。
产能过剩重压下的中国钢铁业正艰难前行，对于中国提出5年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨的目标，中国大型民营钢铁企业--山东石横特钢集团董事长张武宗称，考虑到中国的实际钢铁产能远不止8亿吨，这一目标尚难以化解过剩产能。
路透调查显示，分析师预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月底前将会升息，年底前并再升息一次。分析师对美联储利率路径的确信程度与一个月前一样，甚至更高。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/杜明霞；审校 王兴亚/张若琪)
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选