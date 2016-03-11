金属期市：欧洲央行新政推动伦铜续涨，但中国需求担忧恐让周线下跌

国际铜业研究组织(ICSG)周四表示，2016年全球精炼铜市场料仍“本质上平衡”，10月公布的前次预估为供应过剩17.5万吨。

美国上周初请失业金人数触及10月以来最低水平，降幅超过预期。这表明美国就业市场持续强劲，应会进一步驱散衰退担忧。

产能过剩重压下的中国钢铁业正艰难前行，对于中国提出5年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨的目标，中国大型民营钢铁企业--山东石横特钢集团董事长张武宗称，考虑到中国的实际钢铁产能远不止8亿吨，这一目标尚难以化解过剩产能。

路透调查显示，分析师预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月底前将会升息，年底前并再升息一次。分析师对美联储利率路径的确信程度与一个月前一样，甚至更高。 (完)

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