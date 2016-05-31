金属期市：伦铜下滑，势将创11月来最大月度跌幅

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储官员讲话助燃美国升息预期
* 供应过剩和需求增长迟滞令期铜卖压加重
路透伦敦5月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二下滑，势将创11月来最大月度跌幅，受美元重拾升势、供应过剩以及中国需求增长乏力打压。
三个月期铜 收低0.5%，报4,671美元，本月迄今大跌超过7%。
美元上涨令美元计价金属对非美国公司而言更为昂贵。基金常利用这种关系在数值模型中生成买入和卖出信号。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周五表示，如果经济成长如预期加快，可能在未来几个月内升息，这带动了美元最新一波涨势。
周一圣路易斯联储总裁布拉德表示，看来全球市场对夏季升息已经作了充分准备。
Julius Baer分析师Carsten Menke表示，美元走强令供应过剩引发的负面人气加重。
三个月期铝 收平，报1,556美元，三个月期锌 攀升1.3%，至1,923美元。期铅 上升0.1%，报1,700美元。期锡 攀升0.6%，报16,295美元。期镍 上升0.2%，报8,435美元。(完)
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。