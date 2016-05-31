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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 00:58 BJT

金属期市：伦铜下滑，势将创11月来最大月度跌幅

* 美联储官员讲话助燃美国升息预期

* 供应过剩和需求增长迟滞令期铜卖压加重

路透伦敦5月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二下滑，势将创11月来最大月度跌幅，受美元重拾升势、供应过剩以及中国需求增长乏力打压。

三个月期铜 收低0.5%，报4,671美元，本月迄今大跌超过7%。

美元上涨令美元计价金属对非美国公司而言更为昂贵。基金常利用这种关系在数值模型中生成买入和卖出信号。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周五表示，如果经济成长如预期加快，可能在未来几个月内升息，这带动了美元最新一波涨势。

周一圣路易斯联储总裁布拉德表示，看来全球市场对夏季升息已经作了充分准备。

Julius Baer分析师Carsten Menke表示，美元走强令供应过剩引发的负面人气加重。

三个月期铝 收平，报1,556美元，三个月期锌 攀升1.3%，至1,923美元。期铅 上升0.1%，报1,700美元。期锡 攀升0.6%，报16,295美元。期镍 上升0.2%，报8,435美元。(完) 　　

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