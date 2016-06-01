金属期市：供应收紧带动期锌触及10个月高位，期铜跌至一周低点

* LME铜库存自4月初以来增加了8%

* 期锡投机多头仓位连跌六周－Marex

* 中国官方PMI数据显示制造业活动几无增长

* 欧元区5月制造业PMI降至三个月低点

路透伦敦6月1日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周三升至10个月高位，因投机商预计供应减少可能造成短缺，但期铜跌至一周低点，因投资人担心最大消费国中国的需求。

交易商表示，投机商将期锌价格推升至关键技术水准之上，触动预设的买单，助燃了升势。另外，尾盘有报道称石油输出国组织(OPEC)将在周四会议上考虑新的产油上限，这也提振了工业金属。

三个月期锌 攀升2.5%，报1,971美元，为去年7月30日来最高。

今年锌成为投资人的宠儿，在LME金属中表现最好，今年迄今录得22%的升幅，因之前有大型矿场关闭且中国冶炼厂承诺减产。

三个月期铜 收低1.1%，报4,619.50美元，盘中跌至5月24日来最低的4,565.50美元。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏 观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.1，持平于上月 。路透调查预估中值为50。

周三公布的另一项调查显示，欧元区制造业活动增长5月依旧低迷，支持第一季经济增长强劲的态势未持续到第二季的观点。

LME数据还显示，周三铜库存增加2,625吨，自4月初以来已经增加了约8%。

三个月期铝 收高0.8%，报1,569美元，期铅 上升0.6%，报1,710美元。期锡 跌0.6%，报16,200美元。期镍 上升0.5%，报8,480美元。

经纪公司Marex Spectron表示，根据其仓位预估，LME期锡投机多头仓位连降六周，至2月3日来最低。(完)