金属期市：期锌触及10个月高位且期铜上涨，因美元下跌

* 美元下挫，此前发布的数据显示美国新增就业岗位为逾五年来最少
* 中国服务业增长放缓至三个月低位
* 自3月中以来上海铜库存急降47%
路透伦敦6月3日 - 期锌周五升至10个月新高，此前美元因美国就业报告疲弱急跌，看多投机客因预计供应将出现短缺而持续买入。
铜价上涨，此前铜库存进一步减少，其它基本金属也加入上涨行列，因美国提前升息的可能性减弱。
美国数据显示，5月新增就业岗位为逾五年半来最少，直指就业市场疲弱，可能令美联储难以升息。
美元指数 下跌1.5%至三周低位，提振商品价格走高。
三个月期锌 收涨0.5%，报每吨1,992美元，盘中触及7月23日以来最高的2,013美元，交易员称，受助于商品交易顾问的买盘，他们根据动能等技术性指标运作基金。
在伦敦金属交易所(LME)交易的金属中，期锌本周升幅最大，上涨5%。
锌价正处于十字路口，如果关键价位被突破，将进一步上涨，T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
LME期铜 也走高，攀升1.7%，收报每吨4,688美元，前一交易日收盘基本持平，周三从一周低位4,565.50美元反弹。
周五的数据显示，上海期货交易所仓库铜库存本周再次下降，自3月中以来已经累积减少了47%。
LME铜库存也下降，今年至今减少了35%。大部分减少的库存可能因金融安排移至非交易所存储地。
期铝 收涨0.3%，报1,544美元，期铅 升0.6%，报1,726美元，期锡 攀升2%，收报16,595美元，期镍 升0.4%，报8,500美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)