金属期市：期锌触及10个月新高，期铜升至四周高位

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
* LME铜库存急升20,725吨
* 期铜在区间内交易，因中国需求不振和全球供应充裕
* 5月印尼锡出口较上月减少22%
路透伦敦6月6日 - 期锌价格周一攀升至10个月新高，受助于对供应减少的持续忧虑；期铜升至四周最高，此前美元下滑。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收涨1.7%，报每吨2,026美元，为去年7月22日以来最高，上周五上涨0.5%。
锌是LME今年迄今表现最好的金属，反弹26%，因预计供应收紧将造成短缺。
LME仓库锌库存自2月中以来减少了24%，至379,875吨，为2009年7月以来最低。
LME期铜 收盘持平于每吨4,688美元，稍早触及4,748美元，为5月12日以来最高，上周五升1.7%。
一项路透调查显示，预计未来数周中国将要发布的一系列数据将会强化中国经济放缓势头正在趋稳、不会加速下滑的观点。
期锡 收涨2.1%，报每吨16,945美元，为近三周最高，此前主要锡出口国印尼贸易部的一位官员称，印尼5月锡付运量较前月急挫22%。
期铝 收涨0.6%，报1,552.50美元，期镍 升1.9%，报8,665美元，期铅 涨0.9%，报1,741.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 刘静；审校 母红)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。