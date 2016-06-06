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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 01:16 BJT

金属期市：期锌触及10个月新高，期铜升至四周高位

* LME铜库存急升20,725吨

* 期铜在区间内交易，因中国需求不振和全球供应充裕

* 5月印尼锡出口较上月减少22%

路透伦敦6月6日 - 期锌价格周一攀升至10个月新高，受助于对供应减少的持续忧虑；期铜升至四周最高，此前美元下滑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收涨1.7%，报每吨2,026美元，为去年7月22日以来最高，上周五上涨0.5%。

锌是LME今年迄今表现最好的金属，反弹26%，因预计供应收紧将造成短缺。

LME仓库锌库存自2月中以来减少了24%，至379,875吨，为2009年7月以来最低。

LME期铜 收盘持平于每吨4,688美元，稍早触及4,748美元，为5月12日以来最高，上周五升1.7%。

一项路透调查显示，预计未来数周中国将要发布的一系列数据将会强化中国经济放缓势头正在趋稳、不会加速下滑的观点。

期锡 收涨2.1%，报每吨16,945美元，为近三周最高，此前主要锡出口国印尼贸易部的一位官员称，印尼5月锡付运量较前月急挫22%。

期铝 收涨0.6%，报1,552.50美元，期镍 升1.9%，报8,665美元，期铅 涨0.9%，报1,741.50美元。(完)

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(编译 刘静；审校 母红)

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