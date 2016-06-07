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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 16:01 BJT

金属期市：伦铜自四周高位下滑，但美元走软提供支撑

“本周涨势继续受到美元走软和库存下滑的支撑。但是，投资者在明天中国贸易数据出炉前，仍将保持谨慎，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在一份报告中说。

中国5月数据料加强这样一种观点，即中国经济正在企稳，但动能未增强。

0714 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.7%至每吨4,656.50美元。上日收盘持平，但盘中一度触及5月12日以来高点每吨4,748美元。

上海期交所期铜 下跌0.7%至每吨35,840元人民币(5,454美元)。

美国财长杰克卢表示美中双方未能就全球铝产能过剩问题达成共识。

其他金属方面，菲律宾矿业改革的可能性，使得镍价受到提振。镍价周一上涨1.9%，触及逾两周高点。菲律宾是中国最大的镍矿石供应方。

美国一法官周一表示， 嘉能可 旗下两个部门必定会面临一项民间反托拉斯诉讼，其被控试图垄断特殊高品级锌矿市场，进而拉抬锌价。

一位LME前高管正与贸易商和经纪商商议推出新的伦敦金属交易平台，以挑战LME，目前外界对费用升高有诸多不满。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/杜明霞；审校 王洋/高琦)

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