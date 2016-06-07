金属期市：伦铜自四周高位下滑，但美元走软提供支撑

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“本周涨势继续受到美元走软和库存下滑的支撑。但是，投资者在明天中国贸易数据出炉前，仍将保持谨慎，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在一份报告中说。
中国5月数据料加强这样一种观点，即中国经济正在企稳，但动能未增强。
0714 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.7%至每吨4,656.50美元。上日收盘持平，但盘中一度触及5月12日以来高点每吨4,748美元。
上海期交所期铜 下跌0.7%至每吨35,840元人民币(5,454美元)。
美国财长杰克卢表示美中双方未能就全球铝产能过剩问题达成共识。
其他金属方面，菲律宾矿业改革的可能性，使得镍价受到提振。镍价周一上涨1.9%，触及逾两周高点。菲律宾是中国最大的镍矿石供应方。
美国一法官周一表示， 嘉能可 旗下两个部门必定会面临一项民间反托拉斯诉讼，其被控试图垄断特殊高品级锌矿市场，进而拉抬锌价。
一位LME前高管正与贸易商和经纪商商议推出新的伦敦金属交易平台，以挑战LME，目前外界对费用升高有诸多不满。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/杜明霞；审校 王洋/高琦)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。