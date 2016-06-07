金属期市：伦铜受基金卖盘打压，但美元走软限制了跌幅

* 期铜未能收在100日移动均线切入位之上

* 基本面仍疲弱，打压工业金属

* 锌价上涨可能带动中国产量增加

路透伦敦6月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二下滑，因基金扭转对价格上涨的押注，但美元走软预计将抵消中国需求增长疲弱引发的部分负面情绪。

三个月期铜 下挫2.6%，报4,568美元，周一期铜触及5月12日来最高的4,748美元。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周一讲话中没有对升息时机作出新的暗示后，美元兑一篮子主要货币徘徊在近四周低点。

交易商表示，在周一铜价未能收在目前约为4,720美元的100日移动均线切入位之上后，基金在减持铜的多头仓位。他们预计疲弱的需求基本面将在今年余下时间限制铜价。

“中国制造业动能没有增加，所以需求也没有增加，铜价没有理由上涨。”Julius Baer分析师Carsten Menke称。

投资人将从周三中国公布的贸易数据以及周末公布的投资和工业生产数据中寻找中国经济成长和需求的线索。

LME铜库存在过去几日跳增21%，至逾19.6万吨，也打压铜价。

三个月期铝 升0.7%，报1,563美元。

三个月期锌 下滑1.2%，报2,002美元，周一期锌升至2,041.50美元的去年7月来最高，今年迄今升约25%，因投资人担心矿场关闭导致供应短缺。

但渣打银行在报告中指出，锌价上涨可能令中国生产商增加产出。

期铅 跌1.9%，报1,709美元。期锡 跌0.3%，报每吨16,900美元，期镍 下挫1%，报8,580美元，(完)

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