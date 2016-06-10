金属期市：伦铜小涨，但周线或创一个月最大降幅

“即便如此，持续的财政政策支持以及房地产复苏将给大宗商品价格提供支持...美联储暂缓升息以及由此导致的美元走软也将利好金属期货。”

0104 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.4%至每吨4,532美元，昨日下跌1.4%。

铜价本周料将下跌逾3%，为四周来最大单周跌幅。期铜周四曾触及2月12日以来最低4,483.50美元。

上海期货交易所因端午节假期连续第二天休市，之后将于下周一恢复交易。

受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。分析师认为，通胀年内温和，不构成对经济的主要威胁，在中央强调推进供给侧改革且经济基本底部企稳之际，货币政策短期将保持稳健。

消息方面，日本央行周五公布的数据显示，日本5月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降4.2%。

一家总部位于迪拜的资源企业联合创始人周四称，该公司正与多家贸易行协商开发几内亚铝土矿资源事宜。这些矿产资源价值80亿美元，此前由必和必拓 持有。

其它市场方面，亚洲股市周五回落，英国退欧公投忧虑发酵之际，投资者投入避险资产怀抱。(完)

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