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亚洲 | 2016年 6月 11日 星期六 03:03 BJT

金属期市：期铜变动不大，受美元走强压制

* 最新数据显示LME铜库存减少

* 期锌较1月低点反弹了超过40%

路透伦敦6月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五收盘变动不大，盘中在近四个月低点附近徘徊，因对美国升息的预期被激活，提振美元走强，且主要消费国中国的需求增长疲弱也令市场承压。

指标三个月期铜 微升1美元，报每吨4,516美元，周四一度触及4,483.50美元，此为2月12日来最低水准。

上周美国初请失业金人数意外下跌，缓和了对中国经济成长的担忧，并令美国在6月或7月加息的可能性增强，带动美元指数上涨。

美元上涨，使美元计价的商品对非美国公司来说更昂贵，意味这些公司将减少买入。

“目前全看美元走势，”花旗分析师David Wilson表示，“逐步进入夏季，实货市场趋于弱化。”

最新数据显示，LME铜库存减少2,550吨，交易商称这可能在短期内支撑铜价。

不过较长期而言，中国需求增长疲弱和市场供应过剩预计将限制铜价大涨的空间。

三个月期铝 收跌0.2%，报1,574美元，期锌 上涨0.9%，至每吨2,088.50美元，较1月低点反弹了超过40%。

期铅 下跌0.24%至1,698美元。期锡 上涨0.15%至17,050美元。期镍 跌0.17%，至8,920美元。(完) 　　

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