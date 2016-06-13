金属期市：期铜受美元走软提振上涨，但中国忧虑限制涨幅

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
* 期望主要消费国中国实施更多刺激举措
* 中国固定资产投资增速跌破10%
* 锌价今年迄今累积升约28%
路透伦敦6月13日 - 期铜价格周一上涨，受助于美元因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周将维持利率不变而下跌，但主要消费国中国的疲弱投资数据限制了涨幅。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 升1%，报每吨4,557美元，稍早升至4,589美元后缩小涨幅。
美国5月新增就业岗位为2010年9月以来最少，这让市场认为美联储在本周的会议上不会提高利率，美元因此受挫。
今年前五个月中国固定资产投资增速跌破10%，为2000年以来首次，因纪录高位的信贷增长带来的提振消退，市场预计中国将出台更多刺激措施。
5月工业产出较去年同期增长6%，与4月的增幅一致，但房地产投资增长自去年12月以来首次放缓。
巴克莱分析师Dane Davis称，上周LME铜库存大量增加可能是供应过剩的警示信号，价格将承压。
三个月期锌 下跌0.4%，报每吨2,077美元。锌价上周触及去年7月以来最高的2,105.50美元，今年迄今已累积上涨约28%，受今年将出现供应短缺提振。
三个月期铝 收高1.7%，报每吨1,600美元，期铅 升0.9%，报1,711美元，期锡 涨0.3%，报17,150美元，期镍 收跌0.3%，报8,890美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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