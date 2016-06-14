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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 16:06 BJT

金属期市：伦铜下滑，投资者在美联储会议之前保持谨慎

“中国需求将转弱，因6-9月期间的白色家电需求疲软。”

期铜上日上涨约1%，受美元下跌支撑。

中国1-5月固定资产投资同比增长低于10%，为2000年以来首次，信贷创纪录增长带来的提振作用消退，对进一步刺激的预期因此升温。

中国国家统计局发布的工业生产数据显示：5月份全国规模以上工业增加值 同比实际增长6%，增速与4月份持平。但房地产投资增长自12月以来首次出现同比放缓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 王颖/张荻； 审校 王洋/高琦)

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