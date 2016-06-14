金属期市：期铜下滑，因英国脱欧疑虑和美元走高增加不确定性

* 关注美联储周二开始的为期两天会议

* 期铝逆势上扬，其它基本金属下挫

* 现货铝合约较三个月期铝升水

路透伦敦6月14日 - 期铜周二下挫，因美元走高和英国脱欧公投的不确定性，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前跌幅有限。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌0.8%，报每吨4,520.50美元。

美元走强令以美元计价的商品对其它货币持有者来说更贵，进而削弱了需求。

6月23日英国公投存在不确定性，因民调显示脱欧阵营领先。紧张的投资者卖出股票，买入避险的德债等债券。

“市场对最近的脱欧民调感到紧张，”Sucden Financial客户联系负责人Steve Hardcastle称，“美元走强，金属市场在关注宏观环境和美联储会议。”

预计美联储在本次会议上维持利率不变，但市场将审视政策声明，密切关注会后的新闻发布会，以寻找何时升息线索。

任何升息时机推迟至7月之后的暗示将打击美元，整体上帮助工业金属。

三个月期铝 走高0.6%，报每吨1,610美元。LME市场收紧，因大量取消仓单，这是期铝价格走高的一个原因。

基金逆转对铝价走低的押注是铝价上涨的另外一个原因。周二早些时候现货铝合约较三个月期铝合约每吨升水2美元，可见投资者纷纷回补空头头寸。但整体上铝市场仍存在供应过剩状况。

期锌 收跌2.8%，报每吨2,019美元，期铅 下跌1.5%，报1,685美元，期锡 下跌1%，报16,975美元，期镍 持平于8,890美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金