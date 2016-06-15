金属期市：风险胃纳改善提振期铝升至5月5日以来最高

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* 哥伦比亚镍矿厂工人取消罢工计划
* 基金所持LME期铜净多头减少超过一半
* 锌价将回落至每吨1,900美元-麦格理
路透伦敦6月15日 - 期铝周三触及近六周最高，期铜也跳涨，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前美元下挫，投资者买入风险较大资产。
伦敦金属交易所(LME)所有金属均走高，部分投机客结清看空头寸也给市场带来提振。
三个月期铝 收涨1%，报每吨1,626美元，为5月5日以来最高价位，周二上涨0.6%。
LME数据显示，一家机构持有40-50%的短期铝期货<0#LME-WHC>。
“基本金属市场今日似乎风险意愿占上风，股市今日也上涨，”德国商业银行Daniel Briesemann称。
欧洲股市上涨，因预计美联储将发表鸽派言论，这缓和了投资者对英国是否会脱离欧盟的忧虑。
期铜 上涨2.5%，收于4,635美元，为6月7日以来最高。
LME数据显示，基金持有的期铜净多头头寸上周五减至9,837口，较前一周的24,838口减少了超过一半。
美元指数 小幅走低也给市场提供了支撑。
期镍 升1.7%，收于每吨9,045美元，哥伦比亚Cerro Matoso镍矿工会工人取消了周二罢工的计划，此前达成了加薪和改善福利的协议。
期锌 收涨0.9%，报2,037美元。锌是今年迄今表现最好的金属，今年已经累积上涨27%，因担心可能供应短缺。
麦格理在一份报告中称，“考虑到金属市场供应没有收紧的迹象，我们认为，近期锌价回落至约1,900美元的可能性更大，但下半年后期，预计价格将反弹，年底前后将达到约每吨2,150-2,200美元。”
期铅 攀升0.7%，收于1,697美元，期锡 收盘持平于16,975美元。
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (完)
(编译 刘静；审校 母红)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。