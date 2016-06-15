金属期市：风险胃纳改善提振期铝升至5月5日以来最高

* 哥伦比亚镍矿厂工人取消罢工计划

* 基金所持LME期铜净多头减少超过一半

* 锌价将回落至每吨1,900美元-麦格理

路透伦敦6月15日 - 期铝周三触及近六周最高，期铜也跳涨，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前美元下挫，投资者买入风险较大资产。

伦敦金属交易所(LME)所有金属均走高，部分投机客结清看空头寸也给市场带来提振。

三个月期铝 收涨1%，报每吨1,626美元，为5月5日以来最高价位，周二上涨0.6%。

LME数据显示，一家机构持有40-50%的短期铝期货<0#LME-WHC>。

“基本金属市场今日似乎风险意愿占上风，股市今日也上涨，”德国商业银行Daniel Briesemann称。

欧洲股市上涨，因预计美联储将发表鸽派言论，这缓和了投资者对英国是否会脱离欧盟的忧虑。

期铜 上涨2.5%，收于4,635美元，为6月7日以来最高。

LME数据显示，基金持有的期铜净多头头寸上周五减至9,837口，较前一周的24,838口减少了超过一半。

美元指数 小幅走低也给市场提供了支撑。

期镍 升1.7%，收于每吨9,045美元，哥伦比亚Cerro Matoso镍矿工会工人取消了周二罢工的计划，此前达成了加薪和改善福利的协议。

期锌 收涨0.9%，报2,037美元。锌是今年迄今表现最好的金属，今年已经累积上涨27%，因担心可能供应短缺。

麦格理在一份报告中称，“考虑到金属市场供应没有收紧的迹象，我们认为，近期锌价回落至约1,900美元的可能性更大，但下半年后期，预计价格将反弹，年底前后将达到约每吨2,150-2,200美元。”

期铅 攀升0.7%，收于1,697美元，期锡 收盘持平于16,975美元。

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金属期市 LME库存变化 (完)