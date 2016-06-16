金属期市：伦铜跟随股市和油价下挫，因担心英国退欧

* 英国退欧公投后，西班牙在6月26日大选

* 生产商和消费者离场等待英国退欧公投的结果

* 期镍预计因库存而承压

路透伦敦6月16日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周四在震荡交投中下滑，跟随油价和股市走势，受投资人担心英国退欧公投结果拖累，但美元走软带来一些支撑。

LME三个月期铜 收挫2.1%，报4,537美元，周三曾升至逾一周最高的4,690美元。

欧洲股指 降至2月底来最低，油价也跌至逾三周低点，因市场担心公投结果可能为英国退出欧盟。

“下周有英国退欧公投，不要忘了还有(6月26日的)西班牙大选，”VTB Capital分析师Wiktor Bielski表示。

“而且还快到季末了，会发生很多事情，未来两周可能会异常波动。”

交易商表示，许多生产商和消费者离场等待英国退欧公投的结果。

不过在美联储暗示政策立场更趋鸽派后美元走软，预计会限制工业金属的跌幅。

三个月期铝 收跌1.4%，报每吨1,604美元，期锌 大跌2.4%，报1,989美元。期铅 攀升0.4%，收于1,704美元，期锡 升0.2%，报17,005美元。

期镍 下挫1.9%，收于每吨8,870美元，周三期镍触及9,145美元，追平上周高位。

对今年镍市场将出现供应短缺的预期是5月底来期镍大涨逾7%的部分原因，但分析师并不确信。

“预计镍市场在未来两年仍将受到库存水准高企的压力。”Renaissance Capital在报告中指出。

LME镍库存为38.862万吨，自1月18日减少逾14%，但相比今年约190万吨的全球需求而言，库存量仍很大。(完)

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