更正-金属期市：期铜因英国脱欧疑虑减弱上涨，期镍触及六周高位

(更正：因译文有误，第四段应为期铜报价，非期铝)

* 中国5月铝产量较上月增长4.1%-国际铝业协会(IAI)

* 投机客在COMEX买入纪录高位的铝空头头寸

* 上海期货交易所镍价跟随LME走势上涨，因消费者买兴增加

路透伦敦6月20日 - 期铜和其它基本金属周一上涨，因对英国可能脱欧的担忧得到缓解，期镍触及六周高位，因担心主要供应国菲律宾的产量。

伦敦金属交易所(LME)金属价格也受到美元下跌提振，加入股市和油价的上涨行列，此前发布的民调结果不再向英国脱欧倾斜。

“最近的民调给市场带来刺激，英股富时100指数大涨，因今天的风险胃纳改善，但情况瞬息万变，过山车式的震荡将继续，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。

三个月期铜 收高2%，报每吨4,644美元，上周五小幅上扬。铜价在6月9日触及的四个月低位4,483.50美元之上筑底，当时因供应过剩，但该底部仍显脆弱。

Bhar警告称，即使英国投票留在欧盟，市场升幅也有限。

期镍 周一是LME表现最佳的金属，升2.3%，至9,280美元，为5月5日以来最高水平。

上海期货交易所期镍 反弹2.8%，跟随伦敦市场上周五的涨势，因此前LME现有库存大幅减少和消费者2016年买兴不断增加，经纪商Triland在一份公告中称。

德国商业银行称，菲律宾供应持续令人担心，此前新上任总统本月稍早就破坏环境对矿业公司发出警告。

美元 下跌也给金属价格带来提振。

期铝 收高1.1%，至1,633美元的六周高位，尽管数据显示，主要生产国中国5月产量较4月增加4.1%。

期锌 上涨1.5%，收于2,010美元，期铅 攀升1.7%，收于1,722美元，期锡 下跌0.3%，报16,975美元。(完)

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