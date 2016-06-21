金属期市：伦铜小跌，但从美元走软和英国退欧疑虑缓解中获得支撑

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
周末出炉的两份最新民调显示“留欧”阵营取得领先，这促使周一全球股市和英镑大涨。
但在周四公投以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦听证会前，投资者仍保持警惕。叶伦周二和周三将分别出席参议院和众议院听证会，可能提供美联储下次何时升息的线索。
2016年迄今不到六个月的时间里，中国的海外并购交易额已经超过去年创下的全年最高纪录，渴求机会的大陆买家在全球范围内追逐资产，包括房地产、化工和高端科技等项目。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中称，全球精炼铜市场3月供应短缺40,000吨，2月为供应过剩29,000吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 张若琪/王兴亚)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。