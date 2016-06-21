金属期市：伦铜小跌，但从美元走软和英国退欧疑虑缓解中获得支撑

周末出炉的两份最新民调显示“留欧”阵营取得领先，这促使周一全球股市和英镑大涨。

但在周四公投以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦听证会前，投资者仍保持警惕。叶伦周二和周三将分别出席参议院和众议院听证会，可能提供美联储下次何时升息的线索。

2016年迄今不到六个月的时间里，中国的海外并购交易额已经超过去年创下的全年最高纪录，渴求机会的大陆买家在全球范围内追逐资产，包括房地产、化工和高端科技等项目。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中称，全球精炼铜市场3月供应短缺40,000吨，2月为供应过剩29,000吨。(完)

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