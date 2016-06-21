金属期市：期铜受基金买盘带动上涨，但供应过剩忧虑限制涨幅

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
* 期铝连续第二日刷新六周高位
* 中国5月铜出口激增256%，至近8.5万吨
路透伦敦6月21日 - 期铜周二上涨，因基金回补空头，但升势受限，因中国铜出口激增令市场担心全球供应过剩，且美元走强。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.6%，报每吨4,670美元。
交易商表示，在英国脱欧公投前，基金正轧平空头仓位，但在公投结果出炉前，预计市场将保持震荡。
美元走强令以美元计价商品对非美国公司而言更为昂贵，拖累了需求。
中国5月贸易数据显示，5月铜出口同比猛增256%，至84,959吨，盖过了进口大涨15.9%的影响。
“所有这些中国出口的铜可能都将流入LME，所以市场担心LME铜库存增加将令人气受压，”中银国际环球市场策略主管付晓表示。
三个月期铝 升0.1%，报1,635.5美元，盘中触及1,642美元，连续第二日刷新逾六周最高。
“铝的表现优于其他金属，可能受中国国内库存减少支撑，”付晓表示。
期铅 跌0.7%，收于1,709美元，期锡 升1%，报17,150美元。
期锌 上涨0.8%，收于2,026美元，期镍 跌1%，至9,190美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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