金属期市：期铜触及逾两周高位，寄望英国留在欧盟

* 英国周四脱欧公投前交易量低

* 中国需求成长仍在放缓，但没有萎缩

* 投资者减少锌多头头寸

路透伦敦6月22日 - 期铜价格周三升至逾两周最高，因对英国将在公投中留在欧盟的预期增强，以及美元下跌，但交易员称缺少流动性意味着波幅被夸大。

伦敦金属交易所指标三个月期铜 收高0.6%，报每吨4,700美元。周三稍早，触及6月6日以来最高的4,733.50美元。

交易员称，交易量低，因消费者、生产商和投资者对周四的公投采取观望态度，但博彩赔率暗示英国将留欧，这提振了市场信心。

“这带动了一些风险意愿回归，加上美元下跌，推高市场的积极人气，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

美元下跌令以美元计价的金属对非美国公司来说更便宜，可能推高了需求。

后市还主要取决于主要消费国中国的需求。

“我们最新的调查显示，铜市场增长缓慢，但更重要的是没有萎缩，终端用户需求持续增长，但现在增幅非常缓慢，”麦格理在一份公告中称。

三个月期铝 下跌0.1%，报1,634美元，期锌 升1%至2,046美元。

渣打分析师上周与投资者会面后称，在精炼市场收紧状况开始影响到成品市场前，投资者减少锌的多头头寸。

“实货市场参与者称，目前还没有迹象显示成品市场收紧。”

期铅 升0.4%，报1,716美元，期锡 持平于17,150美元，期镍 升0.4%，报每吨9,230美元。(完)

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