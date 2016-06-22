金属期市：期铜触及逾两周高位，寄望英国留在欧盟

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 英国周四脱欧公投前交易量低
* 中国需求成长仍在放缓，但没有萎缩
* 投资者减少锌多头头寸
路透伦敦6月22日 - 期铜价格周三升至逾两周最高，因对英国将在公投中留在欧盟的预期增强，以及美元下跌，但交易员称缺少流动性意味着波幅被夸大。
伦敦金属交易所指标三个月期铜 收高0.6%，报每吨4,700美元。周三稍早，触及6月6日以来最高的4,733.50美元。
交易员称，交易量低，因消费者、生产商和投资者对周四的公投采取观望态度，但博彩赔率暗示英国将留欧，这提振了市场信心。
“这带动了一些风险意愿回归，加上美元下跌，推高市场的积极人气，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
美元下跌令以美元计价的金属对非美国公司来说更便宜，可能推高了需求。
后市还主要取决于主要消费国中国的需求。
“我们最新的调查显示，铜市场增长缓慢，但更重要的是没有萎缩，终端用户需求持续增长，但现在增幅非常缓慢，”麦格理在一份公告中称。
三个月期铝 下跌0.1%，报1,634美元，期锌 升1%至2,046美元。
渣打分析师上周与投资者会面后称，在精炼市场收紧状况开始影响到成品市场前，投资者减少锌的多头头寸。
“实货市场参与者称，目前还没有迹象显示成品市场收紧。”
期铅 升0.4%，报1,716美元，期锡 持平于17,150美元，期镍 升0.4%，报每吨9,230美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完