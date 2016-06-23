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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 15:48 BJT

金属期市：伦敦期铜徘徊在两周高位附近，静候英国公投结果

Schnider称，“我们预计美国将在第三季升息。这对铜价有负面影响。”

0724 GMT，LME三个月期铜 涨0.6%至每吨4,729.50美元，上日触及6月6日来的高点4,733.50。

Schnider并称，铜价还受到供应增加的阻力，今年迄今基本未出现供应中断的情况。

上海期铜 收高1%至每吨36,270元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 王洋/张荻； 审校 张涛/艾茂林)

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