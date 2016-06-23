版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 00:33 BJT

金属期市：伦敦期铜升至七周高位，市场静候英国公投结果

* 期铜今年多数时间在4,500-5,000美元区间内交投

* 需求成长放缓和供应过剩限制升幅

路透伦敦6月23日 - 伦敦期铜周四升至七周高位，市场静待英国退欧公投结果，美元走软也巩固了市场人气。

伦敦金属交易所指标三个月期铜 收高1.7%，报每吨4,780美元。周四稍早，触及5月6日以来最高的4,793美元。

“英国脱欧公投主导全球市场，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle表示，“美元走软对此间市场也有帮助，但期铜仍陷于区间交投。”

今年期铜主要在4,500-5,000美元区间内交投，近几周价格走势主要受美元左右。

主要消费国－中国需求增长放缓是限制工业金属上涨的一个因素，另一个因素则是市场供应过剩，特别是铝。

分析师表示，如果铝价跌穿12,000元人民币(1,826美元)，跌向11,500元，中国的铝冶炼厂可能减产。

不过摩根士丹利分析师表示，中国大型铝厂减产可能被许多小厂产量总体增加所抵消。

三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后升0.5%，报1,642美元。

三个月期铅 升0.8%，报1,730美元，期锡 升0.5%，报17,250美元，期镍 跌0.1%，报每吨9,225美元。期锌 跌0.3%至2,039美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐