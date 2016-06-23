金属期市：伦敦期铜升至七周高位，市场静候英国公投结果

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 期铜今年多数时间在4,500-5,000美元区间内交投
* 需求成长放缓和供应过剩限制升幅
路透伦敦6月23日 - 伦敦期铜周四升至七周高位，市场静待英国退欧公投结果，美元走软也巩固了市场人气。
伦敦金属交易所指标三个月期铜 收高1.7%，报每吨4,780美元。周四稍早，触及5月6日以来最高的4,793美元。
“英国脱欧公投主导全球市场，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle表示，“美元走软对此间市场也有帮助，但期铜仍陷于区间交投。”
今年期铜主要在4,500-5,000美元区间内交投，近几周价格走势主要受美元左右。
主要消费国－中国需求增长放缓是限制工业金属上涨的一个因素，另一个因素则是市场供应过剩，特别是铝。
分析师表示，如果铝价跌穿12,000元人民币(1,826美元)，跌向11,500元，中国的铝冶炼厂可能减产。
不过摩根士丹利分析师表示，中国大型铝厂减产可能被许多小厂产量总体增加所抵消。
三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后升0.5%，报1,642美元。
三个月期铅 升0.8%，报1,730美元，期锡 升0.5%，报17,250美元，期镍 跌0.1%，报每吨9,225美元。期锌 跌0.3%至2,039美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。