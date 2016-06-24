金属期市：伦铜受英国退欧和美元大涨打压，但尾盘缩减跌幅

* 期锌和期锡跌至三周低点后回稳

* 基本金属跌幅不及其他市场

* 美元指数大涨逾2%至三个月高位

路透伦敦6月24日 - 伦敦期铜等工业金属价格周五下挫，因在英国公投结果为退出欧盟，且美元大涨后，市场对经济成长的忧虑加重。

但尽管此间市场普跌，期锌和期锡触及三周低点，但跌幅不及其他商品市场，且在收盘前收复了大部分失地。

分析师表示，这部分是因全球最大金属消费国－中国在市场中扮演了关键角色。

“毫无疑问，肯定会影响欧盟的经济成长，这对金属市场不利，且强劲的美元是另一个不利因素，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称。

“但我认为由于中国才是工业金属需求的主要动力，市场感觉这对供需基本面不会有重大冲击。”Bain称。

中国央行周五公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为49%，较上季提高5.3个百分点；企业家宏观经济热度指数亦提高至24.1%，其中53.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，45.7%认为“正常”。

伦敦金属交易所指标三个月期铜 一度下挫多达4%，收盘缩减跌幅至1.7%，报每吨4,698美元。

英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。

因应退欧公投结果，美元指数 大涨约2%，至逾三个月高位。

期镍 跌幅最大，下挫2.2%，报每吨9,020美元。三个月期铝 下挫1%，报1,617.50美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后跌1.2%，报1,710美元，期锌 跌1%至2,018美元，期锡 跌0.6%，报17,150美元。(完)

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