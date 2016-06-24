金属期市：伦铜受英国退欧和美元大涨打压，但尾盘缩减跌幅

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
* 期锌和期锡跌至三周低点后回稳
* 基本金属跌幅不及其他市场
* 美元指数大涨逾2%至三个月高位
路透伦敦6月24日 - 伦敦期铜等工业金属价格周五下挫，因在英国公投结果为退出欧盟，且美元大涨后，市场对经济成长的忧虑加重。
但尽管此间市场普跌，期锌和期锡触及三周低点，但跌幅不及其他商品市场，且在收盘前收复了大部分失地。
分析师表示，这部分是因全球最大金属消费国－中国在市场中扮演了关键角色。
“毫无疑问，肯定会影响欧盟的经济成长，这对金属市场不利，且强劲的美元是另一个不利因素，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称。
“但我认为由于中国才是工业金属需求的主要动力，市场感觉这对供需基本面不会有重大冲击。”Bain称。
中国央行周五公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为49%，较上季提高5.3个百分点；企业家宏观经济热度指数亦提高至24.1%，其中53.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，45.7%认为“正常”。
伦敦金属交易所指标三个月期铜 一度下挫多达4%，收盘缩减跌幅至1.7%，报每吨4,698美元。
英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。
因应退欧公投结果，美元指数 大涨约2%，至逾三个月高位。
期镍 跌幅最大，下挫2.2%，报每吨9,020美元。三个月期铝 下挫1%，报1,617.50美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后跌1.2%，报1,710美元，期锌 跌1%至2,018美元，期锡 跌0.6%，报17,150美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。