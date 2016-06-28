金属期市：期铜触及逾七周高位，因刺激措施预期和美元走软

* 期铜升穿200日移动均线切入位

* 预计今年铝市场将少量供应过剩

* 期锌涨幅受限，因矿厂可能恢复开工

路透伦敦6月28日 - 期铜价格周二攀升至逾七周最高，受助于对央行将追加货币刺激措施的预期增强，及美元下跌，但对主要消费国中国的需求担忧预计将限制涨幅。

交易员称，期铜跟随股市和油市走势，后两者在英国决定脱欧后遭受大幅损失，现有所反弹。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将升息推迟至12月以后的传闻重压美元，提振了铜需求。

英国和中国可能祭出货币宽松政策的预期也扶助提振人气。

“市场传闻称中国可能降息，但还没有发生，”瑞士宝盛分析师称Carsten Menke称，“但整体上工业金属市场非常紧张，因整体背景利空。”

指标期铜 收高2.3%，报每吨4,818美元，周二稍早触及5月5日以来最高的4,830美元。

期铜升穿位于4,786美元的200日移动均线切入位可能激发进一步上涨势头，一位交易员称。他还补充道，位于1,595美元的21日移动均线切入位可能支撑三个月期铝价格 。

期铝上涨1.7%，报每吨1,624美元。

摩根士丹利预计今年铝需求增加3.6%，加之供应限制意味着今年铝市场可能出现供应过剩3.4万吨。该银行预计今年铝均价为1,543美元。

期锌 升4%报每吨2,075美元。锌价今年累积已上涨27%，因预计由于矿厂关闭市场将收紧。

“但上涨受限，因矿厂有复工风险，”摩根士丹利分析师称，随着锌价升至每吨2,000美元之上，“全球大部分锌矿都是盈利的”。

期铅 涨1.9%，报1,735美元，期锡 涨0.5%，报16,900美元，期镍 大涨4%，报9,340美元，稍早升至5月5日以来最高的9,345美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金