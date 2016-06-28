金属期市：期铜触及逾七周高位，因刺激措施预期和美元走软

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
* 期铜升穿200日移动均线切入位
* 预计今年铝市场将少量供应过剩
* 期锌涨幅受限，因矿厂可能恢复开工
路透伦敦6月28日 - 期铜价格周二攀升至逾七周最高，受助于对央行将追加货币刺激措施的预期增强，及美元下跌，但对主要消费国中国的需求担忧预计将限制涨幅。
交易员称，期铜跟随股市和油市走势，后两者在英国决定脱欧后遭受大幅损失，现有所反弹。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)将升息推迟至12月以后的传闻重压美元，提振了铜需求。
英国和中国可能祭出货币宽松政策的预期也扶助提振人气。
“市场传闻称中国可能降息，但还没有发生，”瑞士宝盛分析师称Carsten Menke称，“但整体上工业金属市场非常紧张，因整体背景利空。”
指标期铜 收高2.3%，报每吨4,818美元，周二稍早触及5月5日以来最高的4,830美元。
期铜升穿位于4,786美元的200日移动均线切入位可能激发进一步上涨势头，一位交易员称。他还补充道，位于1,595美元的21日移动均线切入位可能支撑三个月期铝价格 。
期铝上涨1.7%，报每吨1,624美元。
摩根士丹利预计今年铝需求增加3.6%，加之供应限制意味着今年铝市场可能出现供应过剩3.4万吨。该银行预计今年铝均价为1,543美元。
期锌 升4%报每吨2,075美元。锌价今年累积已上涨27%，因预计由于矿厂关闭市场将收紧。
“但上涨受限，因矿厂有复工风险，”摩根士丹利分析师称，随着锌价升至每吨2,000美元之上，“全球大部分锌矿都是盈利的”。
期铅 涨1.9%，报1,735美元，期锡 涨0.5%，报16,900美元，期镍 大涨4%，报9,340美元，稍早升至5月5日以来最高的9,345美元。(完)
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“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.