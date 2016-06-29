金属期市：期铜升至八周高位，因英国退欧忧虑消退及美元下滑

* 美元指数下滑，缩减英国退欧公投后的部分升幅

* 铜价仍将在年底前走软，因供应增加－瑞银

* 有迹象显示中国在逐步增加铝产量

路透伦敦6月29日 - 期铜和期镍价格周三攀升至近八周最高水准，受美元走软和对英国公投结果为退出欧盟的担忧减轻提振。

期锌和期铅升至三周高位，因美元回吐上周英国退欧公投后录得的部分升幅。

伦敦金属交易所三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后升0.4%，报每吨4,838美元，稍早触及5月5日以来最高的4,847.50美元。周二期铜已经大涨2.3%。

“看来英国退欧问题在金属市场的影响逐步退居次席，所以市场参与者目前再度将注意力更多的集中在基本面数据。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

“许多金属的供需情况预示今年价格将走强。”

在上周五英国公布公投结果为退欧而触及4,588美元低点后，期铜已经反弹了超过5%，因投资人寄望全球追加刺激措施。

美元指数 跌0.6%，缩减在上周英国公投后触及逾三个月高位录得的涨幅。

但分析师对未来几个月铜市是否会有更多供应意见不一。

瑞银分析师Daniel Morgan预计，今年余下时间铜价仍将走软，需求积极但不够亮丽，许多迹象显示铜市供应充裕。

三个月期镍 收涨1.1%，报9,440美元，为5月5日来最高，三个月期锌 收高0.7%，报2,089美元。三个月期铅 攀升2%，报1,770美元，期锌和期铅均触及6月9日来最高。

三个月期锡 收高1.2%，报17,095美元，三个月期铝 升0.7%，报1,635.50美元。

投资人担心全球最大的铝生产国－中国又在逐步增加产量。(完)

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