金属期市：伦铜盘旋于八周高位附近，因美元走软

一项民间调查显示，中国经济在第二季反弹，资本支出从五年低点回升，因为政府加大支出力度，促进了房地产和建筑行业发展。

美国5月消费者支出连续第二个月上涨，因对汽车等商品的需求增加，但人们担心英国脱欧可能会打击消费者信心，促使家庭减少消费。

欧洲央行官员周三表示，欧洲央行不急于放宽货币政策来应对英国退欧公投的影响，因市场反应比预想的要平静，让央行松了一口气。

Bonnell Aluminum发表声明称，其位于美国乔治亚洲纽南(Newnan)的挤压厂浇铸区将继续关闭，直到对周三早间爆炸事故原因的调查结束。

美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。 (完)

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