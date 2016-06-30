金属期市：伦铜盘旋于八周高位附近，因美元走软

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
一项民间调查显示，中国经济在第二季反弹，资本支出从五年低点回升，因为政府加大支出力度，促进了房地产和建筑行业发展。
美国5月消费者支出连续第二个月上涨，因对汽车等商品的需求增加，但人们担心英国脱欧可能会打击消费者信心，促使家庭减少消费。
欧洲央行官员周三表示，欧洲央行不急于放宽货币政策来应对英国退欧公投的影响，因市场反应比预想的要平静，让央行松了一口气。
Bonnell Aluminum发表声明称，其位于美国乔治亚洲纽南(Newnan)的挤压厂浇铸区将继续关闭，直到对周三早间爆炸事故原因的调查结束。
美元周四在亚洲市场稍作喘息，但兑一篮子货币仍守在英国公投退欧后触及的三个半月高点附近；近期受挫的英镑则逐渐回升。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/许娜；审校 白云/张若琪)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。