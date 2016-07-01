金属期市：期镍触及近八个月高位，期锌升至一年高位

中国企业：中化集团董事长称，与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周五触及近八个月最高，因投资人担心菲律宾可能关闭镍矿，而其他金属从美元走软和对中国追加刺激措施的希望中获得支撑。
交易商表示，投机商买盘带动期铝触及近两个月最高，期锌延续升势，升至一年新高。
三个月期镍 劲升5.6%，报9,970美元，为去年11月初来最高，且录得2月中来最大单日升幅。
“市场人士对菲律宾的消息感到兴奋，”花旗分析师David Wilson称。
菲律宾新任矿业部长周五宣布，计划评估该国所有在运作的矿场，菲律宾是中国镍矿石的最大供应国。
三个月期铝 升0.9%，报1,664.50美元，为5月3日来最高。
上海期货交易所公布的周度库存数据显示，铝库存减少11.5%，至163,664吨，这意味着上海期货交易所铝库存从3月中的341,615吨已经骤降逾半。
三个月期锌 大涨2.4%，报2,155美元的一年新高，连升第四个交易日，因基金继续买入。
三个月期铜 升幅较小，仅上涨1.4%，报4,911美元，此前数据显示上海期货交易所铜库存近两个月来首次增加。
期铅 上涨3.6%，至1,850.50美元，为逾三个月最高。期锡 升2.5%，至17,470美元。(完)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调