金属期市：期镍触及近八个月高位，期锌升至一年高位

路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周五触及近八个月最高，因投资人担心菲律宾可能关闭镍矿，而其他金属从美元走软和对中国追加刺激措施的希望中获得支撑。

交易商表示，投机商买盘带动期铝触及近两个月最高，期锌延续升势，升至一年新高。

三个月期镍 劲升5.6%，报9,970美元，为去年11月初来最高，且录得2月中来最大单日升幅。

“市场人士对菲律宾的消息感到兴奋，”花旗分析师David Wilson称。

菲律宾新任矿业部长周五宣布，计划评估该国所有在运作的矿场，菲律宾是中国镍矿石的最大供应国。

三个月期铝 升0.9%，报1,664.50美元，为5月3日来最高。

上海期货交易所公布的周度库存数据显示，铝库存减少11.5%，至163,664吨，这意味着上海期货交易所铝库存从3月中的341,615吨已经骤降逾半。

三个月期锌 大涨2.4%，报2,155美元的一年新高，连升第四个交易日，因基金继续买入。

三个月期铜 升幅较小，仅上涨1.4%，报4,911美元，此前数据显示上海期货交易所铜库存近两个月来首次增加。