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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 09:14 BJT

金属期市：期铜持稳于两个月高位下方，因库存上升

美国5月工厂新订单下滑，因运输和国防资本财需求疲弱，但积压订单增加和库存规模下降暗示，制造业的严冬可能已经过去。

美国纽约联储总裁杜德利周二称，美联储可耐心等待升息时机，因通胀率低，美国经济前景面临包括英国退欧等不确定性。

LME期镍 下跌0.3%至每吨9,680美元，周一曾触及八个月高位10,410美元，因菲律宾对中国的供应可能受阻。

虽然镍市多头因市场多年来将首次出现供不应求的预期受到鼓舞，但库存较高意味着近期价格涨势可能很快终结。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/许娜；审校 李春喜/王颖)

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