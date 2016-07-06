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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 00:27 BJT

金属期市：期铜受库存增加影响跌至一周低点，期镍上扬

* LME铜库存增加23,625吨

* 期镍因供应忧虑上扬，但低于八个月峰值

* 关注美联储1800GMT发布的6月货币政策会议记录

路透伦敦7月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至一周低点，此前LME铜库存大幅增加，而期镍反弹，因投资人持续担心供应短缺。

不过投资人保持谨慎，其他金属市场受到对全球经济成长忧虑打压。

在数据显示，LME铜库存增加23,625吨，自6月1日来已经猛增45%后，铜价下挫。

一些分析师担心，矿场生产上升将在今年下半年压制铜价，但麦格里的Vivienne Lloyd表示，最近库存增加同这一问题无关。

“这只不过是重新安排库存。年初中国库存过多，因进口量极高，而LME库存则极为不足。”她表示。

三个月期铜 收低1.4%，报4,750美元，连跌第三日，昨日已经大跌了1.5%。周一期铜曾触及两个月高位4,960美元。

部分金属尾盘反弹，三个月期镍 大涨2.7%，报9,970美元，收复昨日大跌4.8%的部分失地。

周一期镍触及10,410美元的八个月高位，因担心菲律宾对中国的镍矿石供应可能受扰。

期铝 收低0.1%，报1,653美元，三个月期锌 跌0.2%，报2,106美元，三个月期锡 升1.1%，报17,900美元。三个月期铅 升0.3%，报1,834美元。(完) 　　

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