金属期市：期铜触及一周新低，期镍未受菲律宾暂停两镍矿运营影响仍回落

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
* 菲律宾称暂停两家镍矿的营运，因违反环保规定
* 期镍未受这一消息影响，跌至每吨10,000美元之下
* 美元走软，因美国就业数据强于预期
路透伦敦7月7日 - 期铜周四跌至逾一周最低，因美元走强，油价回落，且投资者对英国公投决定退欧仍心有余悸。
包括镍在内的工业金属普跌，尽管有消息称，菲律宾在环境治理行动中，勒令两家矿场暂停营运。
美元指数 走强，之前公布的数据显示，6月民间就业岗位增幅超预期，上周初请失业金人口减少。
美元走强导致持有其它货币的买家购买美元计价商品的成本增加，从而打压这类商品价格。
指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨4,685美元，为6月27日以来最低，延续前一交易日下跌1.4%的颓势。
“美元小幅上扬，且英国退欧公投引发的不确定性继续困扰市场，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。
LME铜库存急增重压期铜，自6月1日来，库存累积攀升45%。
LME周四波幅最大的金属是镍。三个月期镍 收跌2.2%，报每吨9,750美元，盘中触及10,175的峰值。
在菲律宾总统表示，将会整治违反环境法规的矿场后，投机客争相进入镍市。
周四，一位菲律宾政府官员告诉路透，将暂停位于三描礼士省的两家镍矿场的营运。这两家矿场的营运商为BenguetCorp Nickel Mines Inc和Zambales Diversified Metals Corp。
目前尚不清楚，投资者为何对此消息反应冷淡。但一位交易商称，菲律宾政府行动可能产生的影响部分已被市场消化，6月初到周一触及峰值，期镍已上涨了近25%。
三个月期铝 收跌0.9%，报每吨1,638美元。三个月期锌 回落0.4%，收报每吨2,098美元。三个月期铅 跌1%，至每吨1,815美元。三个月期锡 挫0.8%，报每吨17,750美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿