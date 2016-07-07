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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 00:55 BJT

金属期市：期铜触及一周新低，期镍未受菲律宾暂停两镍矿运营影响仍回落

* 菲律宾称暂停两家镍矿的营运，因违反环保规定

* 期镍未受这一消息影响，跌至每吨10,000美元之下

* 美元走软，因美国就业数据强于预期

路透伦敦7月7日 - 期铜周四跌至逾一周最低，因美元走强，油价回落，且投资者对英国公投决定退欧仍心有余悸。

包括镍在内的工业金属普跌，尽管有消息称，菲律宾在环境治理行动中，勒令两家矿场暂停营运。

美元指数 走强，之前公布的数据显示，6月民间就业岗位增幅超预期，上周初请失业金人口减少。

美元走强导致持有其它货币的买家购买美元计价商品的成本增加，从而打压这类商品价格。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨4,685美元，为6月27日以来最低，延续前一交易日下跌1.4%的颓势。

“美元小幅上扬，且英国退欧公投引发的不确定性继续困扰市场，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

LME铜库存急增重压期铜，自6月1日来，库存累积攀升45%。

LME周四波幅最大的金属是镍。三个月期镍 收跌2.2%，报每吨9,750美元，盘中触及10,175的峰值。

在菲律宾总统表示，将会整治违反环境法规的矿场后，投机客争相进入镍市。

周四，一位菲律宾政府官员告诉路透，将暂停位于三描礼士省的两家镍矿场的营运。这两家矿场的营运商为BenguetCorp Nickel Mines Inc和Zambales Diversified Metals Corp。

目前尚不清楚，投资者为何对此消息反应冷淡。但一位交易商称，菲律宾政府行动可能产生的影响部分已被市场消化，6月初到周一触及峰值，期镍已上涨了近25%。

三个月期铝 收跌0.9%，报每吨1,638美元。三个月期锌 回落0.4%，收报每吨2,098美元。三个月期铅 跌1%，至每吨1,815美元。三个月期锡 挫0.8%，报每吨17,750美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)

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