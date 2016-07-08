金属期市：期铜和期镍反弹，因美国强劲就业数据提振增长前景

* 期铜本周下跌4%，此前LME库存增加

* 期镍减少跌幅，菲律宾暂停两家镍矿生产

* 美国6月新增就业岗位为八个月来最多

路透伦敦7月8日 - 期铜和其它工业金属周五上涨，此前好于预期的美国就业数据提振经济增长和金属需求前景。

美国非农就业岗位录得去年10月以来最大增幅的数据发布后，期铜从近两周最低点反弹，其它金属扩大涨幅。

但数据不足以令美国联邦储备理事会(FED/美联储)放弃谨慎的升息态度。

“很明显是利好数据，对矿厂和金属行业来说，如果你预计经济强劲和利率维持低位，这对资产表上有大量债务的行业来说是好消息，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle称。

但市场需要对全球经济增长和金属需求的更清晰指引，下周最大金属消费国中国发布的经济数据可能会提供部分指引，他补充道。

数据发布后，美元 最初上涨，但随后回落，因市场没有改变今年不再升息的观点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.6%，报每吨4,711美元，在触及6月27日以来最低的4,682美元后反弹。

本周期铜下跌4%，本周稍早因LME库存MCU-STOCKS 升至2月以来最高而下挫。

LME期镍 收高1.4%，报每吨9,890美元，从盘中低位9,525美元反弹，此前菲律宾因环境原因下令暂停两家镍厂的生产经营。

期铝 收高1.5%，报每吨1,662美元。期锌 收高2.1%，报2,142美元，期铅 收升0.1%，报1,817美元，期锡 收高0.5%，报17,840美元。(完)

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