金属期市：期镍涨穿1万美元大关，刺激政策预期提振其它金属价格

* 菲律宾矿场被强制取缔继续支撑镍价格

* 期铜收高0.8%，报4,750美元

路透伦敦7月11日 - 期镍价格周一涨穿每吨1万美元，因对菲律宾矿场被强制关闭的担忧持续，其它金属价格也受到中国将出台进一步刺激措施的押注推动。

伦敦金属交易所(LME)期镍 盘中触及每吨10,185美元，距离7月4日触及的八个月高位10,410美元不远。期镍在2月中触及13年低位后已经跳涨30%。收盘上涨1.6%，报10,045美元。

期铜 收高0.8%，报4,750美元。最近数周期铜的表现落后于期锌 、期镍和期锡 ，但已开始进行盘整，短期支撑位在约4,680美元。

全球主要金属消费国--中国的股市上涨，此前黯淡无光的通胀数据增强了中国今年将宣布更多刺激举措的预期，预计全球几个主要央行未来几个月均将采取刺激措施。

“很显然中国周末发布的通胀数据产生了支撑效果，我们的经济学家预计，月底前中国将下调利率和存款准备金率，”德国商业银行在一份报告中称。

期镍受助于菲律宾继续整顿治理矿场。菲律宾是中国的主要镍矿石供应国。

因违背环境规定，政府已经勒令两家镍矿暂停营运，还暂停发放矿山开采许可。

期锌收跌0.1%，报2,140美元，脱离了本月早些时候受持续了很长时间的供应短缺预期提振触及的13个月高位2,170美元。

期锡收高0.1%，报17,850美元，在上周触及16个月高位后出现获利回吐。期铅收高0.1%，报1,819美元，期铝 收跌0.5%，报1,653美元。(完)

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