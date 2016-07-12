金属期市：期锌触及13个月高位，期镍升至10月来最高

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
* 英国新首相和刺激措施希望助燃风险交易
* 期铝攀升至逾两个月高位
* 高盛将期镍三个月目标预估上调29%，至每吨11,000美元
* 高盛将三个月锌预估上调15%，至2,300美元
路透伦敦7月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及13个月高位，期镍升至去年10月来最高，因在英国选定新首相和对追加刺激措施的预期下，投机商涌入金属市场。
投资人风险意愿增强引发LME市场普涨，但一些分析师仍保持谨慎，因供需状况没有太大改变。
“我对这样的升势有些紧张，升势看来是由投资人买盘带动，而非基本面的改变。”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称。
“年初时我们真的很乐观，但期价已经超过了我们年底的预估。”
指标三个月期锌 收高2.5%，报每吨2,193美元，为去年6月1日来最高。
锌一直受投资人青睐，今年迄今劲升36%，因大型矿场关闭和停产令供应收紧。
三个月期镍 今日领跑，劲扬4.4%，报10,490美元，为去年10月29日来最高。
期镍连升三日，因对菲律宾矿场被强制关闭的担忧持续。
高盛将三个月镍价预估上调29%，至11,000美元，锌价预估上调15%，并上调明年价格预估。
三个月期铝 收高1.4%，报1,676美元，为逾两个月最高。
金属价格大涨，部分因市场预期中国可能出台新的刺激措施，应对部分出口市场的不确定性。
三个月期铜 收高2.5%，报4,869美元，三个月期铅 升2.7%，报1,868美元，三个月期锡 升0.7%，收报17,975美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下