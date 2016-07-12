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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 01:01 BJT

金属期市：期锌触及13个月高位，期镍升至10月来最高

* 英国新首相和刺激措施希望助燃风险交易

* 期铝攀升至逾两个月高位

* 高盛将期镍三个月目标预估上调29%，至每吨11,000美元

* 高盛将三个月锌预估上调15%，至2,300美元

路透伦敦7月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及13个月高位，期镍升至去年10月来最高，因在英国选定新首相和对追加刺激措施的预期下，投机商涌入金属市场。

投资人风险意愿增强引发LME市场普涨，但一些分析师仍保持谨慎，因供需状况没有太大改变。

“我对这样的升势有些紧张，升势看来是由投资人买盘带动，而非基本面的改变。”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称。

“年初时我们真的很乐观，但期价已经超过了我们年底的预估。”

指标三个月期锌 收高2.5%，报每吨2,193美元，为去年6月1日来最高。

锌一直受投资人青睐，今年迄今劲升36%，因大型矿场关闭和停产令供应收紧。

三个月期镍 今日领跑，劲扬4.4%，报10,490美元，为去年10月29日来最高。

期镍连升三日，因对菲律宾矿场被强制关闭的担忧持续。

高盛将三个月镍价预估上调29%，至11,000美元，锌价预估上调15%，并上调明年价格预估。

三个月期铝 收高1.4%，报1,676美元，为逾两个月最高。

金属价格大涨，部分因市场预期中国可能出台新的刺激措施，应对部分出口市场的不确定性。

三个月期铜 收高2.5%，报4,869美元，三个月期铅 升2.7%，报1,868美元，三个月期锡 升0.7%，收报17,975美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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