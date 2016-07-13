金属期市：期铜升穿5,000美元，因寄望多国央行祭出刺激举措和中国进口

* 中国6月铜进口减少2.3%，为42万吨

* 期镍和期锌盘中触及九个月和13个月新高

* 期铝触及近一年高位，期铅创五个半月最高

路透伦敦7月13日 - 期铜周三升穿每吨5,000美元，触及4月底来最高，因中国进口继续保持强劲，且投资者押注中国将会进一步刺激经济。

根据海关总署的数据，6月中国铜进口较前月减少2.3%，至42万吨，但仍然十分强劲，符合电力行业需求增长的趋势。

“中国的精炼铜产量很高，却仍能吸收如此大规模的进口。这反应需求良好，且在不断改善，”Argonaut Securities驻香港的分析师Helen Lau表示。

中国股市和商品期货收涨，因押注政府将出台进一步刺激举措。

伦敦金属交易所三个月期铜 盘中跳升至4月29日以来最高5,032美元，收涨1.4%，报每吨4,938美元。

LME铜库存仍处于2月来最高水平，6月初以来上涨了50%。

“毫无疑问，市场目前所持的是杯子已半满的乐观立场，但考虑到对中国成长的忧虑，以及对库存不断增加的疑问，这可能有些为时过早，”ANZ的Daniel Hynes表示。

三个月期镍 盘中触及10月以来最高10,670美元，后受获利了结拖累下跌1.3%，收报每吨10,350美元。

期锌盘中触及13个月新高，期铝创近一年峰值，后双双逆转涨势。三个月期锌 收跌0.7%，报每吨2,178美元。三个月期铝 收挫0.2%，报每吨1,673美元。

三个月期锡 收盘持平在每吨17,975美元。三个月期铅 收涨0.6%，报每吨1,878.50美元，盘中触及3月初以来最高1,892美元。(完)

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