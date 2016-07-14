金属期市：英央行意外按兵不动令期铜缩减涨幅，但仍受中国刺激措施预期支撑

* 英国央行维持利率不变，令市场大感意外
* 中国6月铜精矿加工费达到每吨107.50美元－Argonaut
* 期铅攀升至13个月高位
路透伦敦7月14日 - 期铜等基本金属周四缩减涨幅，此前英国央行未如预期降息，但投资人仍希望主要金属消费国－中国追加刺激经济措施。
期镍回稳，因投资人持续担心主要出口国菲律宾因环保暂停镍矿运营带来的影响，且有报导称一中国镍冶炼厂也因违反环保法规而被关闭。
英国央行周四维持利率不变，令许多原本预计会在逾七年内首次降息的投资人措手不及。
英国利率决定对金属市场的影响不大，因中国因素主导市况。全球铜需求近半靠中国。
“市场仍传闻中国会放宽货币政策，金属市场可能因此获得支撑。”中银国际环球商品主管付晓表示。
“但也要看刺激措施规模，如果大于预期，升势就可能持续，但如果不及预期，就可能回吐部分涨幅。”
伦敦金属交易所三个月期铜 微幅收高0.04%，报4,940美元，日高为4,975美元。
周三期铜跳升至4月29日以来最高5,032美元，过去一个月大涨约10%，因寄望中国进一步推出刺激经济措施，以及需求增强。
不过中国铜冶炼厂可能增产，因矿场供应过剩带动加工利润更可观，Argonaut Securities在报告中表示。
Argonaut称6月中国铜精矿加工费达到每吨107.50美元，“远高于70美元的打平成本”。
三个月期镍 收高0.1%，报10,355美元，昨日升至10月来最高的10,670美元。
其他金属中，期铅 升1%，报1,896.50美元，之前触及13个月高位1,898.50美元。
三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,683美元。期锌 升0.5%，报2,189美元，三个月期锡 升0.7%，报每吨18,095美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)