金属期市：期铜受美元走软提振，但中国房价令涨幅受限

* 中国房价增长放缓，增加了对经济的担忧

* 期铜收盘前反弹，受助于美元走软

* 期镍和期锌走高，因投机客持续买入

路透伦敦7月18日 - 期铜周一走高，因美元下跌，但铜价涨幅受限，此前中国发布的房屋价格增长放缓，加重了对世界最大金属消费国需求的担忧。

周一的数据显示，中国6月房价连续第二个月增长放缓，加剧了对中国以建设驱动的增长反弹是否可持续的担忧。

“周末发布的中国房价增长放缓，令焦点重回到中长期问题，即房地产市场的供应过剩问题，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。

“基于(房价)数据，钢铁矿市场经历一阵好时光后显然再次消沉下去，对铜和铝也有些外溢效应，”他称。

期铜和期铝今日大部分时间下跌，但在收盘前回升至平盘以上，因美元指数 回落，令以美元计价的商品对持有其他货币的买家来说更便宜。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收高0.4%，报4,939美元。

期铜从6月中到7月中期间反弹12%，上周触及5,032美元，部分由于寄望中国采取更多刺激举措。

三个月期铝 上涨0.1%，报每吨1,660美元。

期锌和期镍也在平盘之上，因投机客买兴持续，受助于两种金属可能出现供应短缺的担忧。

LME期锌 收高0.6%，报每吨2,218美元，期镍 收高2.7%，报10,545美元。

期锡 收跌1.2%，报每吨17,925美元，期铅 下滑1%，报1,854美元。

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