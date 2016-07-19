金属期市：期镍升至接近10个月高位，期锌触及14个月高位

* Nickel Asia报告镍出货量下跌

* 投资者青睐锌，锌价触及14个月高位

* 美国6月房屋开工数据超过预期

路透伦敦7月19日 - 对菲律宾矿厂被迫关停的担忧周二将镍价推高至接近10个月来最高水平，锌价触及14个月高位，因担心矿厂产量下降。

锌是今年投资者最青睐的金属，迄今已大涨39%，因主要矿厂的关停令浓缩锌市场供应吃紧。

“我本以为价格会回落，因虽然浓缩锌市场收紧，但精炼锌市场并没有，投资者担心被落下，每次下跌都有买盘进入，”麦格理分析师Vivian Lloyd称。

“锌的基本面最好，镍还不错，但库存高企，锌不存在库存问题，”他称。

伦敦金属交易所(LME)期锌 触及去年5月以来最高的每吨2,248美元，收盘上涨1%，报2,241美元。期镍 收高0.2%，报10,570美元，稍早触及10,660美元，接近上周触及的10个月高位。

菲律宾最大镍产商Nickel Asia 周一公布，今年上半年镍矿石出货减少11.8%。

随着菲律宾出于环境原因继续整顿矿厂，另外一家小型镍矿Berong Nickel Corp上周被勒令停止运营，该消息增加了对供应的担心。

三个月期铜 收高0.9%，报4,984美元。

美国数据显示，随着建筑活动增加，6月房屋开工率增幅超过预期。

但主要铜消费国中国的房价6月增幅放缓，这令中国建筑业引领下的经济反弹之势可能无法持续的担忧加重。

力拓 称，公司季度矿铜产量增长5%至14.1万吨。

7月19日，欧盟就中国对铜、铅、和锡等11种原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国对相关原材料产品施加的出口管理措施与中国加入世贸组织相关承诺不符。

期铝 收跌0.8%，报1,647美元，期铅 收高0.4%，报1,862美元，期锡 收跌1.3%，报17,700美元。(完)

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