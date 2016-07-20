金属期市：期铜和期铝受美元走强拖累下滑，但期锌升至14个月高位

* 今年上半年中国铜产量增长7.6%至400万吨

* 必和必拓预计在截至6月底的年度中铜产量增长5%

* 菲律宾要求Nickel Asia暂停Manicani矿石出口

路透伦敦7月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝周三下滑，因美元升至四个月高位，期铜投资人对供应增加迹象的担忧也不断升温。期锌则刷新14个月高位，因锌矿产出减少。

美元兑一篮子主要货币上扬，受强劲的美国楼市数据和对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前可能升息的预期升温带动。

美元走强会压制使用其他货币的商品市场投资人的购买力。

三个月期铜 收低0.4%，报4,966美元，期铝 下滑1.3%，报三周最低的1,625美元。

中国6月铜产量同比持稳，但上半年产量按年增长7.6%，至403万吨。

另外，必和必拓 表示，预计截至明年6月底的会计年度铜产量增长5%。

巴克莱表示，对铜后市乐观的理由不多，今年迄今铜是表现最差的商品。

在消息称菲律宾要求该国最大镍生产商Nickel Asia Corp 暂停从Manicani岛出口镍矿石后，镍价从低点反弹。

三个月期镍 收高0.1%，报10,580美元，上周曾升至10月来最高的10,670美元。

期锌 刷新14个月高位，升至2,254美元，收盘报2,246美元，升0.2%，此前数据显示5月全球锌市场供应短缺增至6.87万吨。

期锡 触及近两周最低的17,610美元，之后由跌转升，收高0.7%，报17,815美元。

期铅 收低0.3%，报1,856美元，此前数据显示5月全球铅市场供应过剩增至2.97万吨。(完)

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