金属期市：伦铜走升接近一周高位，因美元回软且中国铜进口强劲

新西兰经济：第四季企业信心升至逾两年最高--NZIER
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
“我们可以看到这支撑起价格。但至于需求前景，我们认为将在下半年减弱。”
0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.7%，报每吨4,999美元，此前曾触及7月15日以来高点。沪铜 上涨0.5%，报每吨38,650元人民币(5,791美元)。
海关数据显示，中国6月精炼铜进口较上年同期增长19.7%，至305,304吨；精炼铜出口跳涨192.4%，至42,596吨。
一项路透调查显示，面对英国脱欧后欧元区经济增长进一步下滑，欧洲央行(ECB)近期可能不得不延长并扩展资产购买计划。
5月全球锌市缺口激增至68,700吨，4月还仅为5,000吨，这支撑锌价上涨。
期锌 上涨1.2%，触及14个月新高2,272.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 张明钧/孙茉莉)
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。