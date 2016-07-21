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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 16:27 BJT

金属期市：伦铜走升接近一周高位，因美元回软且中国铜进口强劲

“我们可以看到这支撑起价格。但至于需求前景，我们认为将在下半年减弱。”

0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.7%，报每吨4,999美元，此前曾触及7月15日以来高点。沪铜 上涨0.5%，报每吨38,650元人民币(5,791美元)。

海关数据显示，中国6月精炼铜进口较上年同期增长19.7%，至305,304吨；精炼铜出口跳涨192.4%，至42,596吨。

一项路透调查显示，面对英国脱欧后欧元区经济增长进一步下滑，欧洲央行(ECB)近期可能不得不延长并扩展资产购买计划。

5月全球锌市缺口激增至68,700吨，4月还仅为5,000吨，这支撑锌价上涨。

期锌 上涨1.2%，触及14个月新高2,272.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 张明钧/孙茉莉)

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