金属期市：期镍和期锌触及数月新高，因投机商持续买入

* Nickel Asia称监管对其影响有限

* 中国精炼锌铜出口6月跳增65%

* 澳新银行预计镍价逼近12,000美元，因菲律宾供应风险

路透伦敦7月21日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周四触及10个月高位，期锌升至14个月最高，因投机商持续买入，但分析师谨慎认为升势易出现修正。

美元走软和风险意愿增强也支撑工业金属表现。

“我对最近价格升势能否持续有疑虑，因市场投机资金规模相对较高，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

“我预计几乎所有基本金属价格走势短期内都可能出现修正，但我认为之后价格可能再度上涨，因基本面状况大多紧张。”

指标三个月期镍 高见10,900美元，为8月11日来最高，收盘报10,760美元，升1.7%。

在主要镍矿石出口国菲律宾因环保问题整顿镍矿后，市场供应收紧，投资人对镍走势看法乐观。

澳新银行在报告中指出，尽管菲律宾镍产业全面关停的可能性很低，但牵涉到的供应源规模和重要性给镍价带来明显溢价，预计镍价将升向12,000美元。

菲律宾矿业部长要求Nickel Asia Corp 停止将从某一个岛屿上开采的镍矿石向中国出口，指因环保考虑，但该公司周四表示，预计影响有限。

三个月期锌 收高0.4%，报2,254美元，盘中升至去年5月18日来最高的2,294.50美元。

三个月期铜 收高0.2%，报4,976美元，盘中升至上周五来最高的5,000美元。

期铝 收盘没有成交，买盘最后下滑1.5%，至逾三周最低的1,600美元。

期锡 收高0.2%，报17,850美元。期铅 收高0.3%，报1,862美元。(完)

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