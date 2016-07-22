金属期市：美元走强打压工业金属价格，期镍还遭获利回吐打压

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
* LME电子交易平台因技术故障推迟交易近四小时后恢复交易
* 消费者买盘支撑铝价
* 镍关键阻力位在10,785美元－Sucden
路透伦敦7月22日 - 伦敦金属交易所(LME)工业金属价格周五受到美元走强打压，期镍还因部分投资人在近期镍价大涨后获利了结而承压。
铝价逆势小涨，因工业消费者趁近期价格下滑买入。
美元指数 触及3月初来最高水准，因此前数据显示美国制造业扩张幅度大于预估，提振了对美联储升息的预期。
美元走强打压以美元计价的商品价格，令商品对使用其他货币的买家更为昂贵。
指标三个月期镍 收挫3.2%，报10,420美元，周四大涨1.7%，触及10个月高位10,900美元。
“部分谨慎的投资人可能对镍有一些获利了结，”Sucden Financial分析师Kash Kamal表示，“但升势仍完整，我们相信镍价仍有突破的可能性，但当然要看全球市场的信心。”
LME期锌 收低0.4%，报2,245美元。
三个月期铝 逆势收高0.7%，报1,611美元，因在铝价从上周五触及的一年高位1,703美元回落后，消费者逢低买入。
三个月期铜 收低1.1%，报4,920美元，本周升至7月15日来最高的5,000美元。
市场交投清淡，此前LME电子交易平台因技术故障被推迟交易了近四个小时，在0400GMT前重开。
期锡 收低0.6%，报17,750美元。期铅 大跌1.1%，报1,841美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0627 1.0600 +0.25 +1.08 1.0513 美元/日圆 113.97 114.18 -0.18 -2.48 116.87 欧元/日圆 121.13 121.02 +0.09 -1.63 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0122 -0.30 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2072 1.2043 +0.24 -2.14 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3173 -0.17 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8562 6.8584 -0.03 -1.67 6.9726 澳元/美元
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)