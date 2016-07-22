金属期市：美元走强打压工业金属价格，期镍还遭获利回吐打压

* LME电子交易平台因技术故障推迟交易近四小时后恢复交易

* 消费者买盘支撑铝价

* 镍关键阻力位在10,785美元－Sucden

路透伦敦7月22日 - 伦敦金属交易所(LME)工业金属价格周五受到美元走强打压，期镍还因部分投资人在近期镍价大涨后获利了结而承压。

铝价逆势小涨，因工业消费者趁近期价格下滑买入。

美元指数 触及3月初来最高水准，因此前数据显示美国制造业扩张幅度大于预估，提振了对美联储升息的预期。

美元走强打压以美元计价的商品价格，令商品对使用其他货币的买家更为昂贵。

指标三个月期镍 收挫3.2%，报10,420美元，周四大涨1.7%，触及10个月高位10,900美元。

“部分谨慎的投资人可能对镍有一些获利了结，”Sucden Financial分析师Kash Kamal表示，“但升势仍完整，我们相信镍价仍有突破的可能性，但当然要看全球市场的信心。”

LME期锌 收低0.4%，报2,245美元。

三个月期铝 逆势收高0.7%，报1,611美元，因在铝价从上周五触及的一年高位1,703美元回落后，消费者逢低买入。

三个月期铜 收低1.1%，报4,920美元，本周升至7月15日来最高的5,000美元。

市场交投清淡，此前LME电子交易平台因技术故障被推迟交易了近四个小时，在0400GMT前重开。

期锡 收低0.6%，报17,750美元。期铅 大跌1.1%，报1,841美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金