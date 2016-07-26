金属期市：伦敦期铜接近一周低位，美联储会议临近风险偏好下降

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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伦敦三个月期镍 下跌0.5%，逆转周一的涨势。所有合约的成交均不到400口。
德国7月IFO企业景气判断指数仅小幅下滑，显示出德国经济安然度过了英国退欧造成的波动。
国际货币基金组织(IMF)周一表示，将采用新方法计算特别提款权(SDR)中各种货币的金额，部分原因是为了确保人民币符合IMF理事会的目标权重。
这项调整将用在10月1日对SDR货币篮子进行的历史性再平衡上--首次将人民币纳入其中。入篮将赋予人民币储备货币地位，使其距离可以在国际上自由使用更近一步。
中国国家发展和改革委员会官员周一称，中国上半年投资下行压力不容忽视，地区分化在加大，而民间投资回落也有一定合理性；下半年政府要增加合理有效投资，并加大力度补短板，但不能和民营投资争市场。。 (完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完