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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 09:29 BJT

金属期市：伦敦期铜接近一周低位，美联储会议临近风险偏好下降

伦敦三个月期镍 下跌0.5%，逆转周一的涨势。所有合约的成交均不到400口。

德国7月IFO企业景气判断指数仅小幅下滑，显示出德国经济安然度过了英国退欧造成的波动。

国际货币基金组织(IMF)周一表示，将采用新方法计算特别提款权(SDR)中各种货币的金额，部分原因是为了确保人民币符合IMF理事会的目标权重。

这项调整将用在10月1日对SDR货币篮子进行的历史性再平衡上--首次将人民币纳入其中。入篮将赋予人民币储备货币地位，使其距离可以在国际上自由使用更近一步。

中国国家发展和改革委员会官员周一称，中国上半年投资下行压力不容忽视，地区分化在加大，而民间投资回落也有一定合理性；下半年政府要增加合理有效投资，并加大力度补短板，但不能和民营投资争市场。。 (完) 　　

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