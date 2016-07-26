金属期市：期铝触及一个月低位，受美国升息前景拖累

* 期镍和期锌年底前将回落-路透调查

* LME期铅如突破1,800美元有多头结清仓位风险-Triland

* 美联储周二开始为期两日的会议

路透伦敦7月26日 - 期铝周二触及一个月最低，期锌和期镍触及一周低位，因市场在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前感到不确定，投资者锁定近期涨势带来的利润。

美联储周二开始了为期两日的会议，预计将维持利率不变，但分析师称部分政策制定者可能为未来数月升息进行辩护。

“市场对美联储会议表示担心是合情合理的 ，我们的分析师认为市场对美国货币政策前景过于自信，”Julius Baer分析师Carsten Menke称。

“在一些积极的经济数据出炉后，升息预期增强，可能会支撑美元，进而打击金属价格，”他称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 下跌0.8%，报每吨1,592美元，为6月24日以来最低。

期锌 收跌0.9%，报每吨2,229美元，在触及7月18日以来最低的2,212美元后缩小跌幅。

期锌周一小涨0.2%，上周触及2,294.50美元的14个月高位。

路透调查显示，分析师对近期期锌和期镍价格被投机客推高感到忧虑，预计价格在年底前将回落。

期镍 收跌1.2%至10,350美元，自6月1日以来镍价急升了约五分之一，因有迹象显示，因暴雨和对矿厂进行环境整治，菲律宾的供应吃紧。

LME期铜 收高0.6%，报每吨4,930美元，在触及一周低位4,859美元后反弹，周一曾下跌0.4%。

LME期铅 收盘时没有成交，买盘最后出价下跌0.5%，报每吨1,833美元，期锡 下跌0.6%，报17,675美元。

Triland预计1,800美元是期铅的下一个支撑位，称如果被突破，会有大量多头出清头寸。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金