金属期市：期铝触及一个月低位，受美国升息前景拖累

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 期镍和期锌年底前将回落-路透调查
* LME期铅如突破1,800美元有多头结清仓位风险-Triland
* 美联储周二开始为期两日的会议
路透伦敦7月26日 - 期铝周二触及一个月最低，期锌和期镍触及一周低位，因市场在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前感到不确定，投资者锁定近期涨势带来的利润。
美联储周二开始了为期两日的会议，预计将维持利率不变，但分析师称部分政策制定者可能为未来数月升息进行辩护。
“市场对美联储会议表示担心是合情合理的 ，我们的分析师认为市场对美国货币政策前景过于自信，”Julius Baer分析师Carsten Menke称。
“在一些积极的经济数据出炉后，升息预期增强，可能会支撑美元，进而打击金属价格，”他称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 下跌0.8%，报每吨1,592美元，为6月24日以来最低。
期锌 收跌0.9%，报每吨2,229美元，在触及7月18日以来最低的2,212美元后缩小跌幅。
期锌周一小涨0.2%，上周触及2,294.50美元的14个月高位。
路透调查显示，分析师对近期期锌和期镍价格被投机客推高感到忧虑，预计价格在年底前将回落。
期镍 收跌1.2%至10,350美元，自6月1日以来镍价急升了约五分之一，因有迹象显示，因暴雨和对矿厂进行环境整治，菲律宾的供应吃紧。
LME期铜 收高0.6%，报每吨4,930美元，在触及一周低位4,859美元后反弹，周一曾下跌0.4%。
LME期铅 收盘时没有成交，买盘最后出价下跌0.5%，报每吨1,833美元，期锡 下跌0.6%，报17,675美元。
Triland预计1,800美元是期铅的下一个支撑位，称如果被突破，会有大量多头出清头寸。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完