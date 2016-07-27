金属期市：期铝一度触及六周低位，因中国冶炼厂重新开工

* 期铜和期锌触及两周低位

* 预计第四季期铜平均价格为4,890美元-澳洲国民银行

* LME认证期锡库存跌向2008年以来最低

* 关注美联储1800GMT货币政策声明

路透伦敦7月27日 - 期铝周三跌至六周来最低，因中国冶炼厂带来的供应过剩状况仍令人担心，但消费者买盘提振期铝脱离低点。

期铜也因供应忧虑下跌，触及两周低位，因秘鲁的炼厂加大生产。整体上基本金属价格受美元 走强抑制。

伦敦金属交易所(LME)交易清淡，因夏季属于季节性淡季，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三晚些时候将公布利率决定。

三个月期铝 持平于每吨1,592美元，从盘中触及的6月13日以来最低的1,588美元反弹。

“铝的消费需求在下半年会得到支撑，但另一方面，中国铝供应也一直在增加，”中银国际大宗商品策略部主管付晓称。

“我们预计因为价格回升，之前宣布关停的冶炼厂有约四分之一复工，新的产能帮助将产量再次提高至足以满足需求的水平，所以我们对铝的看法是中性的。”

期铜 收跌1.6%，报每吨4,850美元，为7月12日以来最低，抹去了前一交易日0.6%的涨幅。

澳洲国民银行(NAB)预计，铜价在第四季平均为4,890美元。

期锡 收高0.1%，报每吨17,700美元，受助于LME库存下降。

数据显示，注册库存跌至仅有3,465吨，距离2月时创下的接近3,200吨低位不远，当时库存为2008年底以来最低。

期镍 收高0.1%，报10,355美元，期锌 下滑2.4%，报2,176美元，为7月14日以来最低，期铅 下挫2.4%，收于三周低位的1,799美元。(完)

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