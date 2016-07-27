金属期市：期铝一度触及六周低位，因中国冶炼厂重新开工

《全球汇市》英镑位于三个月低位，等待英国首相特雷莎梅讲话
路透东京1月17日 - 英镑周二围绕三个月低点波动，市场担心英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)今日稍晚的讲话将表明，英国将踏上退欧之路失去欧盟单一市场的准入。
* 期铜和期锌触及两周低位
* 预计第四季期铜平均价格为4,890美元-澳洲国民银行
* LME认证期锡库存跌向2008年以来最低
* 关注美联储1800GMT货币政策声明
路透伦敦7月27日 - 期铝周三跌至六周来最低，因中国冶炼厂带来的供应过剩状况仍令人担心，但消费者买盘提振期铝脱离低点。
期铜也因供应忧虑下跌，触及两周低位，因秘鲁的炼厂加大生产。整体上基本金属价格受美元 走强抑制。
伦敦金属交易所(LME)交易清淡，因夏季属于季节性淡季，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三晚些时候将公布利率决定。
三个月期铝 持平于每吨1,592美元，从盘中触及的6月13日以来最低的1,588美元反弹。
“铝的消费需求在下半年会得到支撑，但另一方面，中国铝供应也一直在增加，”中银国际大宗商品策略部主管付晓称。
“我们预计因为价格回升，之前宣布关停的冶炼厂有约四分之一复工，新的产能帮助将产量再次提高至足以满足需求的水平，所以我们对铝的看法是中性的。”
期铜 收跌1.6%，报每吨4,850美元，为7月12日以来最低，抹去了前一交易日0.6%的涨幅。
澳洲国民银行(NAB)预计，铜价在第四季平均为4,890美元。
期锡 收高0.1%，报每吨17,700美元，受助于LME库存下降。
数据显示，注册库存跌至仅有3,465吨，距离2月时创下的接近3,200吨低位不远，当时库存为2008年底以来最低。
期镍 收高0.1%，报10,355美元，期锌 下滑2.4%，报2,176美元，为7月14日以来最低，期铅 下挫2.4%，收于三周低位的1,799美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
路透东京1月17日 - 英镑周二围绕三个月低点波动，市场担心英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)今日稍晚的讲话将表明，英国将踏上退欧之路失去欧盟单一市场的准入。
--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险。下一步证监会将做好风险防控，健全和完善风险防控体系，加大承销机构责任。
路透上海1月17日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 海关月度正式数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI