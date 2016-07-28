金属期市：伦铜脱离近两周低点，因美联储会后美元下跌

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
0729GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上升0.6%至每吨4,880美元。上日收跌1.6%，盘中一度低至每吨4,830美元，为7月12日以来最低。
沪铜 跌幅缩减至0.2%，至每吨37,820元人民币(5,681美元)。
路透综合23家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，刚好落在50这一荣枯线上，显示中国制造业保持温和扩张的态势。不过分析人士认为，随着房地产市场高位回落，制造业存在下行风险。
刺激举措更多会提振大宗商品，因大宗商品属于硬资产，在法定货币贬值时能保有自己的价值。
其他金属方面，LME期镍 大涨1.5%，受菲律宾镍矿石供应料短缺以及中国山东临沂关停污染环境的含镍生铁生产厂两个因素提振。
LME期铝 亦上升0.5%至每吨1,600美元，成交量普遍较低，受北半球夏季假期抑制。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/杜明霞；审校 于春红/蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。