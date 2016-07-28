金属期市：伦铜脱离近两周低点，因美联储会后美元下跌

0729GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上升0.6%至每吨4,880美元。上日收跌1.6%，盘中一度低至每吨4,830美元，为7月12日以来最低。

沪铜 跌幅缩减至0.2%，至每吨37,820元人民币(5,681美元)。

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，刚好落在50这一荣枯线上，显示中国制造业保持温和扩张的态势。不过分析人士认为，随着房地产市场高位回落，制造业存在下行风险。

刺激举措更多会提振大宗商品，因大宗商品属于硬资产，在法定货币贬值时能保有自己的价值。

其他金属方面，LME期镍 大涨1.5%，受菲律宾镍矿石供应料短缺以及中国山东临沂关停污染环境的含镍生铁生产厂两个因素提振。

LME期铝 亦上升0.5%至每吨1,600美元，成交量普遍较低，受北半球夏季假期抑制。(完)

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