金属期市：期铜上涨，受美元下跌提振

* 计划中的铜项目在逐步减少-分析师

* 交易员称生产商将在约5,000美元价位卖出铜

* 关注中国下周一布的制造业PMI

路透伦敦7月28日 - 期铜周四攀升，受助于美元下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，且部分人士预计主要消费国中国的需求稳定。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收高1%，报每吨4,896.5美元，周三触及两周低位的4,830美元。

美联储称经济前景的近期风险已减弱，但没有明确暗示是否会在9月会议上升息。

中国对铜的需求近些年大幅下挫，因增长和投资支出放缓。中国铜需求占全球消费的近50%，今年全球铜消费预计约为2,200万吨。

“需求比很多人认为的要好，由于基础设施和电网方面增加支出，我们可能会看到中国需求还不错，”Oxford Economics分析师Dan Smith称。

“拟建的新铜项目在稳步减少，4,900美元价位相对较低，未来几个月铜价更可能走高，而不是走低。”

但交易员称，生产商在铜价接近或突破每吨5,000美元时对冲其铜产出，或卖出远期合约。

将于下周一发布的中国7月制造业采购经理人指数将提供中国需求线索，根据路透调查，可能仍很难实现增长。

期镍 收高3.2%，报每吨10,695美元，因担心菲律宾的镍矿石供应，中国山东临沂市的一家镍生铁冶炼厂因环境污染被关停。

三个月期铝 升1.1%，报1,609美元，期锌 收高1.3%，报2,205美元，期铅 涨0.2%，报1,803美元，期锡 升0.4%，报17,775。(完)

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