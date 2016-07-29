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亚洲 | 2016年 7月 30日 星期六 01:13 BJT

金属期市：期镍下滑，因在近期大涨后基金和交易商轧平仓位

* 预计周日中国将公布官方PMI数据转弱

* 菲律宾镍矿审查可能进一步助力镍价升势

路透伦敦7月29日 - 伦敦期镍周五下跌，因基金和交易商轧平仓位，逆转对价格上涨的押注，且市场担心近期因菲律宾供应忧虑带到的升势是否已经过度。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收低0.6%，报10,630美元，今年迄今已经大涨约20%。

菲律宾新政府对矿场的审查令投资人担心该国镍矿石的供应，菲律宾政府承诺将关闭造成环境污染的矿场。

菲律宾矿业部长已经关停了该国七家未能达到环保要求的矿场。

“关停的矿场产量仅约占菲律宾总产量的2%，所以无关紧要，”花旗分析师David Wilson表示。

对镍价构成问题的是库存高企，自1月中以来，LME镍库存已经下降了超过17%，至37.3074万吨。

但包括上海期货交易所监控的10.5万吨库存在内的交易所总库存量就占了今年全球需求的约四分之一，而交易所以外的库存量预计约50万吨，也相当于需求的四分之一。

有交易商表示，许多卖盘是因月底轧平账面，且对中国采购经理人指数(PMI)有一些焦虑。

中国是全球最大的工业金属消费国。

投资人将从中国制造业PMI调查中获得中国需求增长的线索，根据路透调查，预计7月中国制造业可能成长乏力。

其他工业金属受美元下滑提振，美国公布的第二季经济成长较预期缓慢，进一步打压了美联储9月升息的预期，美元因此走软。

三个月期铜 收高0.6%，报每吨4,925美元，三个月期铝 升2.1%，报1,643美元，期锌 收高1.7%，报2,242.5美元，期铅 涨1.1%，报1,823美元，期锡 升0.4%，报17,850。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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