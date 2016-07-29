金属期市：期镍下滑，因在近期大涨后基金和交易商轧平仓位

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
* 预计周日中国将公布官方PMI数据转弱
* 菲律宾镍矿审查可能进一步助力镍价升势
路透伦敦7月29日 - 伦敦期镍周五下跌，因基金和交易商轧平仓位，逆转对价格上涨的押注，且市场担心近期因菲律宾供应忧虑带到的升势是否已经过度。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收低0.6%，报10,630美元，今年迄今已经大涨约20%。
菲律宾新政府对矿场的审查令投资人担心该国镍矿石的供应，菲律宾政府承诺将关闭造成环境污染的矿场。
菲律宾矿业部长已经关停了该国七家未能达到环保要求的矿场。
“关停的矿场产量仅约占菲律宾总产量的2%，所以无关紧要，”花旗分析师David Wilson表示。
对镍价构成问题的是库存高企，自1月中以来，LME镍库存已经下降了超过17%，至37.3074万吨。
但包括上海期货交易所监控的10.5万吨库存在内的交易所总库存量就占了今年全球需求的约四分之一，而交易所以外的库存量预计约50万吨，也相当于需求的四分之一。
有交易商表示，许多卖盘是因月底轧平账面，且对中国采购经理人指数(PMI)有一些焦虑。
中国是全球最大的工业金属消费国。
投资人将从中国制造业PMI调查中获得中国需求增长的线索，根据路透调查，预计7月中国制造业可能成长乏力。
其他工业金属受美元下滑提振，美国公布的第二季经济成长较预期缓慢，进一步打压了美联储9月升息的预期，美元因此走软。
三个月期铜 收高0.6%，报每吨4,925美元，三个月期铝 升2.1%，报1,643美元，期锌 收高1.7%，报2,242.5美元，期铅 涨1.1%，报1,823美元，期锡 升0.4%，报17,850。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。