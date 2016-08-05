金属期市：期铜下滑，因在美国公布就业数据后美元上涨

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
* 中国铝冶炼厂恢复生产
* 关注下周中国贸易、投资和工业生产数据
* 期锡触及2015年2月来最高
路透伦敦8月5日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五下滑，因在美国公布数据显示就业增长胜预期，提升对今年美国升息的预期后，美元上涨。
指标三个月期铜 收低0.9%，报4,790美元，本周迄今大跌约3%，为6月初来首周下滑。
美国公布7月非农就业岗位增加25.5万，远胜预估的18万，这令纽约市场开盘后LME市场遭到抛售。
“美元上涨，所以铜价下滑，”一金属交易员表示，“基金早间已经在抛售，数据看来令投资人更坚定了缩减多头仓位的决心。”
若美联储在今年稍晚决定升息，可能提振美元，令美元计价商品对非美国国内公司来说更昂贵。
“接下来要看中国的贸易和工业生产数据，这可能对基本金属很重要，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称。
三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后升1.4%，报1,644.5美元，自7月触及一年高位1,703美元以来期铝已经下挫约4%，因对市场供应过剩的担忧重新浮现。
“今年稍早，中国宣布会削减约450万吨的年产能，不过近期数据显示，去年年底宣布关闭的产能看来有所恢复。”澳新银行分析师在报告中指出。
“我们计算约20万吨年产能在今年第二季恢复，第三季还将有40万吨。”
三个月期锌 升0.4%，报2,265美元，期铅 下跌0.5%，报1,785.5美元，期镍 升1.1%，报10,720美元。
期锡 大涨2%，报18,350美元，稍早触及去年2月来最高的18,450美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)