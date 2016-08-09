金属期市：伦敦期铜波动不大，静待中国通胀数据出炉

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
伦敦金属交易所(LME)周二表示，计划在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约，扩大目前包含铜和铝的产品队伍。
中国7月进出口降幅高于预期，表明英国决定脱离欧盟后全球需求持续疲软。
本周陆续出炉的一系列中国数据预计显示该国经济在相当稳定地增长，这或许能安抚一下紧张不安的投资者们，但需求迟滞、投资放缓和债务水平上升依然是中国经济的迫切关注点所在。
媒体引述美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔谈话指出，美国经济长时间陷于低成长的风险升高，这意味着有必要实施较前预期为低的利率。
周一公布的行业数据显示，全球第一季不锈钢产量较上年同期增长0.4%，因中国钢厂增产，尽管其承诺削减过剩产能。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/许娜；审校 龚芳/李婷仪)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿