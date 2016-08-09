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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 09:26 BJT

金属期市：伦敦期铜波动不大，静待中国通胀数据出炉

伦敦金属交易所(LME)周二表示，计划在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约，扩大目前包含铜和铝的产品队伍。

中国7月进出口降幅高于预期，表明英国决定脱离欧盟后全球需求持续疲软。

本周陆续出炉的一系列中国数据预计显示该国经济在相当稳定地增长，这或许能安抚一下紧张不安的投资者们，但需求迟滞、投资放缓和债务水平上升依然是中国经济的迫切关注点所在。

媒体引述美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔谈话指出，美国经济长时间陷于低成长的风险升高，这意味着有必要实施较前预期为低的利率。

周一公布的行业数据显示，全球第一季不锈钢产量较上年同期增长0.4%，因中国钢厂增产，尽管其承诺削减过剩产能。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/许娜；审校 龚芳/李婷仪)

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