金属期市：期铜因中国需求疲弱触及四周低位，期锡升至18个月高位

标题新闻：印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率
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* 中国加大环境治理力度，锡厂关停时间延长
* 菲律宾治理环境污染可能将镍价推高15-20%-渣打
路透伦敦8月9日 - 期铜周二跌至四周最低，受主要金属消费国中国的季节性需求疲弱和可能不会很快降息预期打击。
但锡价升至18个月高位，因担心中国冶炼厂关停可能导致供应短缺。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.7%，报每吨4,779美元，盘中触及7月12日以来最低的4,761美元。
“还需要再等几周，也许一两个月中国的季节性需求放缓才会结束，需求会有所提升，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
中国铜需求通常在夏季疲弱。
铜价跌穿了位于100日移动均线附近的支撑位，现在可能跌向4,737美元的200日移动均线切入位。
继中国7月进出口降幅高于预期后，中国7月工业生产者出厂价格指数(PPI)亦进一步下滑，巩固对中国央行可能不急于降息的预期。
澳新银行在一份报告中称，中国铜进口的下行趋势可能还将继续。中国7月铜进口量大幅下降。
但Briesemann相信铜价将在第四季反弹。
“我相信铜市场比许多参与人士认为的更加趋紧，我对年底达到5,200美元的目标价位仍有信心，”Briesemann称。
LME期锡 收高0.75，报每吨18,425美元，盘中触及去年2月来最高的18,470美元。
交易商表示，自上月中国进行了一系列环境检查已经限制了当地锡的产出，并可能令精炼锡的进口增加。
LME期镍 收高0.1%，报每吨10,780美元。
菲律宾打击镍矿的行动过去两个月将镍价推升逾20%，价格可能会进一步上涨，渣打银行在一份报告中表示。
期铝 收盘持平于1,642美元，期锌 收跌0.2%，报2,274美元，期铅 收高0.8%，报1,804.50美元。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
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