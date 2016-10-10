金属期市：期锌上涨，但供应充裕料令涨幅受限

* 基金和生产商伺机在2,400美元/吨水准沽出锌

* 全球锌库存在147.5万吨－ILZSG

* 锌价自1月低点反弹了近七成

路透伦敦10月10日 - 伦敦金属交易所锌价周一上扬，受对矿场关闭将导致供应短缺的预期提振，但分析师表示，锌供应仍充裕，进一步升势可能受限。

指标三个月期锌 升0.1%，报每吨2,328美元，上周期锌触及五年最高的2,418美元，自1月低点大涨近七成。

过去几年，许多锌矿关停，但在今年澳洲Century矿场和爱尔兰Lisheen矿场关闭导致供应短缺的预期加剧前，锌价一直未能真正反弹。

“矿场供应出现改变，但锌市场还没有真正收紧，”花旗分析师David Wilson表示，“市场对锌价是否能大涨有许多疑虑。”

交易商表示，基金和生产商伺机在2,400美元水准对锌多头获利了结。

投资人认为目前价格水准可能促使一些生产商重启封停的产能，这也抑制锌价走强。

国际铅锌研究小组(ILZSG)最新数据显示，全球锌库存达到147.5万吨，可能限制价格进一步上涨。

交易商表示，中国交易商在一周长假后恢复买盘以及油价升至一年高位提振了LME工业金属的表现。

三个月期铜 收高1.5%，报4,848美元，三个月期铝 涨0.9%，报1,690美元，期铅 升1.1%，报2,100美元。期锡 收高0.5%，报20,095美元，期镍 大涨2.9%，报10,530美元。(完)

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