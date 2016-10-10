金属期市：期锌上涨，但供应充裕料令涨幅受限

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 基金和生产商伺机在2,400美元/吨水准沽出锌
* 全球锌库存在147.5万吨－ILZSG
* 锌价自1月低点反弹了近七成
路透伦敦10月10日 - 伦敦金属交易所锌价周一上扬，受对矿场关闭将导致供应短缺的预期提振，但分析师表示，锌供应仍充裕，进一步升势可能受限。
指标三个月期锌 升0.1%，报每吨2,328美元，上周期锌触及五年最高的2,418美元，自1月低点大涨近七成。
过去几年，许多锌矿关停，但在今年澳洲Century矿场和爱尔兰Lisheen矿场关闭导致供应短缺的预期加剧前，锌价一直未能真正反弹。
“矿场供应出现改变，但锌市场还没有真正收紧，”花旗分析师David Wilson表示，“市场对锌价是否能大涨有许多疑虑。”
交易商表示，基金和生产商伺机在2,400美元水准对锌多头获利了结。
投资人认为目前价格水准可能促使一些生产商重启封停的产能，这也抑制锌价走强。
国际铅锌研究小组(ILZSG)最新数据显示，全球锌库存达到147.5万吨，可能限制价格进一步上涨。
交易商表示，中国交易商在一周长假后恢复买盘以及油价升至一年高位提振了LME工业金属的表现。
三个月期铜 收高1.5%，报4,848美元，三个月期铝 涨0.9%，报1,690美元，期铅 升1.1%，报2,100美元。期锡 收高0.5%，报20,095美元，期镍 大涨2.9%，报10,530美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。