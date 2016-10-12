金属期市：期铜持稳，美元走势限制了金属价格反弹

* LME铜库存降至三周最低的34.935万吨

* 美元指数升至3月初来最高

* 关注美联储1800GMT将发布的9月货币政策会议记录

路透论调10月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三持稳，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布9月货币政策会议记录前美元走强，抵消了LME铜库存降至三周低点的影响，并限制了基本金属价格更普遍的反弹。

三个月期铜 收报4,814美元，较昨日变动不大，稍早一度高见4,842美元。

“由于市场开始重新评估美联储在12月加息的可能性，美元在过去几日的涨幅相对较大，但商品市场一定程度上未受美元上涨影响。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示。

“我们必须更多关注供应方面，可能这带来一些支撑，因此价格保持在高位。”

美元兑一篮子主要货币升至七个月高位，因对美联储可能很快加息的预期升温，这压制了期铜，以及期镍、期锌和期锡盘初从昨日跌势中的反弹。

周三稍晚，美联储将发布9月货币政策会议记录。

LME数据显示，铜库存周二再降1,500吨，本月迄今降幅超过6%。

“在升至2013年来最高水准后，LME铜库存终于开始减少了，从9月底的约37.9万吨降至目前的约34.9万吨，”ING在报告中表示，“库存进一步减少对价格会有支撑作用。”

LME期锌 收高0.7%，报2,265美元，周二期锌大跌3.4%，创去年11月来最大单日跌幅。

其他金属中，期铝 收高0.3%，报1,684美元，期铅 下跌1.2%，报2,023美元。期锡 持平，报19,825美元。期镍 大涨1.3%，报10,565美元。(完)

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